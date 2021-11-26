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В ВОЗ призвали не вводить ограничения на поездки из-за нового штамма COVID-19

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Государства не должны вводить ограничения на поездки для стран, которые сообщают о новом штамме коронавируса B.1.1.529. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявила «Известиям» технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен.

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«Да, количество мутаций в спайковом белке нового варианта COVID-19 вызывает беспокойство. ВОЗ поддерживает Южную Африку и Ботсвану в проведении дальнейшего исследования. До сих пор неясно, устойчив ли этот штамм к иммунитету и насколько он заразный», — сказала представительница регионального бюро ВОЗ.

При этом, по словам Стивен, исходя из Международных медико-санитарных правил ВОЗ (IHR), государства не должны вводить ограничения на поездки для стран, сообщающих о новом варианте коронавируса.

При этом накануне власти Великобритании объявили о временном прекращении полетов в шесть стран Африки из-за распространения там нового штамма. Также власти Израиля включили в список запрещенных для посещения семь африканских стран, после того как там зарегистрировали случаи заражения новым вариантом коронавируса. Речь идет о Южной Африке, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Эсватини. При этом в самом Израиле уже выявлен первый случай инфицирования новым штаммом.

На фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 ВОЗ в пятницу, 26 ноября, проведет экстренную встречу.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в тот же день заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

По мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, появление B.1.1.529 является попыткой вируса обойти коллективной иммунитет. Он считает, что мутации являются непрерывным процессом и одним из основных свойств вирусов.

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