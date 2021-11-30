Мишустин заявил о стабилизации ситуации с СOVID-19 в России

Наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, но расслабляться нельзя, нужно соблюдать меры предосторожности. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Если говорить о России, по ряду регионов мы видим стабилизацию ситуации, но в целом расслабляться нельзя, крайне важно соблюдать меры предосторожности», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что власти выделят еще 5 млрд рублей на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с COVID-19.

«Врачи и другие медицинские работники продолжат круглосуточно помогать заболевшим опасной инфекцией. Долгие часы и дни проводят в больницах, но заботясь о пациентах, медики сами рискуют заразиться», — пояснил премьер-министр.

Он напомнил, что в текущем году медицинским работникам уже были предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму порядка 20 млрд рублей.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ за неделю отмечается снижение на 8% случаев COVID-19.

«В Российской Федерации за прошедшую неделю мы отмечаем снижение на 8% заболеваемости. Снижение наблюдаем почти четыре недели подряд», — пояснила она.

25 ноября директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пик нынешней волны COVID-19 в России, вероятно, пройден.Как отметил специалист, в настоящее время в стране наблюдается снижение количества случаев коронавируса.

За день до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогам прошедшей недели прирост новых случаев COVID-19 снизился на 6,1%. По ее словам, 33 российских региона показали снижение по коронавирусу, наиболее значительное — в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По его словам, необходимо убеждать граждан делать прививку. При этом глава государства отметил, что решение о вакцинации должно быть добровольным.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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