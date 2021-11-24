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Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию от COVID-19

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в среду, 24 ноября, обратился к жителям страны к просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию.

Он также подчеркнул, что необходимо убеждать граждан делать прививку. При этом он отметил, что решение о вакцинации должно быть добровольным.

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«А я со своей стороны всем рекомендую пройти процедуру вакцинации, но и ревакцинации, что чрезвычайно важно <...> чтобы нам достичь общего нужного уровня иммунной защиты, иммунитета, нужно первую фазу пройти — вакцинации, с тем чтобы своевременно приступить и к ревакцинации. Тогда у нас люди будут защищены», — отметил российский лидер.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания, в свою очередь, сообщила, что по итогам прошедшей недели прирост новых случаев COVID-19 снизился на 6,1%. Также она подчеркнула, что достижение коллективного иммунитета является основной задачей. По ее словам, в данный момент этот показатель составляет 50,4%.

23 ноября директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург посчитал, что с большой вероятностью людям старше 65 лет необходимо ревакцинироваться «Спутником V», так как реактивность иммунной системы с возрастом понижается. По его словам, эффективность «Спутника V» составляет 83–90%, согласно разным оценкам.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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