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Гинцбург рекомендовал пожилым людям ревакцинироваться «Спутником V»

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Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург считает, что с большой вероятностью людям старше 65 лет необходимо ревакцинироваться «Спутником V», так как реактивность иммунной системы с возрастом понижается. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

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Тем, кто моложе, он посоветовал ревакцинироваться только одним компонентом этой вакцины.

«Если после первого компонента или «Спутника Лайт» у человека образовалось больше 300-500 BAU/мл, то вторым компонентом ревакцинироваться не нужно», — отметил Александр Гинцбург.

По его мнению, на сегодняшний день «Спутник» дает наиболее широкий спектр вирус-нейтрализующих антител по сравнению с двумя мРНК-вакцинами: Pfizer и Moderna.

«Когда специфичность S-белка поменялась, то и эффективность «Пфазера» и «Модерны» упала до 50%, в отличие от «Спутника», — отметил глава центра им. Н.Ф. Гамалеи.

По его данным, сейчас эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет от 83-90% (по разным оценкам).

Тем, кто ревакцинировался летом, предстоящей зимой пока ничего делать не нужно, им главное не пропустить год, то есть повторно привиться до лета 2022 года, посоветовал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Эксперт отметил, что научных данных о том, когда стоит пройти повторную ревакцинацию недостаточно. Однако, по его мнению, если человек прошел первую ревакцинацию, то, скорее всего, вторую ему можно пройти попозже, после полугода.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сила снова: когда и какой вакциной стоит привиться в третий раз

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