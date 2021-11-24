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Голикова назвала уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России

Голикова: уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России составляет 50,4%
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В данный момент коллективный иммунитет в России составляет 50,4%. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Поэтому по-прежнему самой важной задачей у нас с вами является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%»,— сказала она на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.

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Вице-премьер рассказала, что шесть регионов вакцинировали первым компонентом от COVID-19 необходимое число граждан для достижения коллективного иммунитета в 80%. Среди них — Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ.

Кроме того, Голикова сообщила, что по итогам прошедшей недели прирост новых случаев COVID-19 снизился на 6,1%. По ее словам, 33 российских региона показали снижение по коронавирусу, наиболее значительное — в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Ранее в среду директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может достичь необходимого уровня через три месяца при условии увеличения темпов вакцинации в четыре-пять раз.

23 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%. По его словам, выделенные средства на препараты для внутривенного введения пациентам в стационарах средства помогли закупить лекарства.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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