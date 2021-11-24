Голикова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в России за неделю

По итогам прошедшей недели прирост новых случаев COVID-19 снизился на 6,1%. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По итогам прошедшей 46 недели 2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации снизилась на 6,1 процента и составила 175,6 на сто тысяч населения», — заявила она на совещании с членами правительства.

Также вице-премьер подчеркнула, что достижение коллективного иммунитета является основной задачей. По ее словам, в данный момент этот показатель составляет 50,4%.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в стране на 24 ноября зафиксировано 9 434 393 случая COVID-19, скончались 267 819 человек, полностью вылечились 8 126 376 пациентов.

Ранее в этот день кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» предположил, что следующая вспышка коронавируса в России произойдет в декабре или январе. Он выразил мнение, что в ближайшие месяцы показатели заболеваемости будут плавно понижаться.

Также в среду директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может достичь необходимого уровня через три месяца при условии увеличения темпов вакцинации в четыре-пять раз. Он также выразил мнение, что введение системы QR-кодов в стране «де-факто, на федеральном уровне» поможет снизить заболеваемость COVID-19 к началу 2022 года.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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