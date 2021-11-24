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Гинцбург назвал темпы вакцинации для достижения коллективного иммунитета

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В России коллективный иммунитет к коронавирусу может достичь необходимого уровня через три месяца при условии увеличения темпов вакцинации в четыре-пять раз, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Объем вакцинации в день увеличить надо в четыре-пять раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны», — цитирует его агентство в среду, 24 ноября.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что введение системы QR-кодов в стране «де-факто, на федеральном уровне», а не накануне Нового года, 31 декабря, поможет снизить заболеваемость COVID-19 к началу 2022 года.

22 ноября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что среди непривитых от коронавируса заболеваемость выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных. По его данным, показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тыс. вакцинированных, тогда как показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тыс.

19 ноября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Отмечается, что неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 49%.

15 ноября кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил о возможности достижения Россией 80% коллективного иммунитета к коронавирусу в апреле 2022 года. По его словам, это возможно после введения QR-кодов в полном объеме по всей стране с 1 февраля следующего года.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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