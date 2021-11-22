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Врач привел статистику заболеваемости COVID-19 среди непривитых

Врач Козловских заявил, что заболеваемость COVID-19 среди непривитых выше в 13,5 раза
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Заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

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«Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тыс. привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4 400 на 100 тыс. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше», — сообщил он журналистам.

Также врач отметил, что в реанимациях практически нет привитых людей. По его словам, после прививки существенно снижается тяжесть заболевания. В то же время есть определенный процент людей, у которых после прививки иммунитет не вырабатывается, добавил Козловских.

Днем ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что попытки некоторых граждан переждать и не прививаться от COVID-19 на фоне вакцинации других — это глупый подход.

По его словам, контакт с внешним миром для людей без иммунитета к коронавирусной инфекции чреват заражением.

19 ноября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Отмечается, что неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 49%.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались. Голикова предположила, что в каждой семье есть потери от коронавирусной инфекции.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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