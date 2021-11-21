Гинцбург оценил идею переждать вакцинацию других от COVID-19

Попытки некоторых граждан переждать и не прививаться от COVID-19 на фоне вакцинации других — это глупый подход. Об этом заявил 21 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, контакт с внешним миром для людей без иммунитета к коронавирусной инфекции чреват заражением.

«Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться с внешним миром», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Заболеть COVID-19 можно через воздух или продукты питания, добавил Гинцбург.

Ранее в этот день специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов призвал на федеральном уровне ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет, так как они входят в группу риска тяжелого течения COVID-19.

17 ноября Гинцбург рассказал, кому какая вакцина подходит в зависимости от возраста. По его словам, «Спутник Лайт» подойдет для переболевших COVID не старше 60 лет.

В тот же день глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России еще две вакцины от коронавируса проходят доклинические исследования.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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