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Иммунолог Жемчугов призвал вакцинироваться людей старше 60 лет

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Обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет следует ввести на федеральном уровне, так как они входят в группу риска тяжелого течения болезни, уверен специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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«У людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство № 1», — рассказал он 21 ноября ТАСС.

Он добавил, что у граждан старше 60 лет с хроническими заболеваниями есть лечащий врач, который ведет заболевания и знает состояние организма пациента.

«Он может выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения», — отметил Жемчугов.

Пока в России об обязательной вакцинации пожилых граждан объявили несколько регионов. Среди них — Хабаровский край, Тамбовская и Калининградская области. В Московском регионе 16 ноября сообщили о вакцинации более миллиона граждан старше 60 лет.

17 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому какая вакцина подходит в зависимости от возраста. Например, вакцина «Спутник Лайт» подойдет для переболевших коронавирусом людей, чей возраст не превышает 60 лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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