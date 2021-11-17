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Гинцбург дал рекомендации по применению вакцин в зависимости от возраста

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Вакцина «Спутник Лайт» подойдет для переболевших коронавирусом людей, чей возраст не превышает 60 лет. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 17 ноября.

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«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — «Лайтом», а кто старше 60 — «Спутником V», — заявил он в беседе с «РИА Новости», отвечая на вопрос о разнице между вакцинами для переболевших COVID-19.

14 ноября Гинцбург выразил мнение, что ревакцинироваться «Спутником Лайт» следует раз в полгода, особенно в условиях распространения штамма «Дельта». Ученый подчеркнул, что вопрос ревакцинации «очень критичен» на сегодняшний день.

До этого, 3 ноября, журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных последствий от применения препарата зафиксировано не было.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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