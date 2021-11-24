В России за сутки зафиксировано 33 558 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 33 558 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало минимумом с 16 октября. Об этом 24 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие 24 часа зафиксировано в Москве (2533), Московской области (1842) и Санкт-Петербурге (1387).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1240, выздоровели 36 682 человека.

Всего в России с начала пандемии выявлено 9 434 393 случая COVID-19, скончались 267 819 человек, полностью вылечились 8 126 376 пациентов.

23 ноября директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может достичь необходимого уровня через три месяца при условии увеличения темпов вакцинации в четыре-пять раз.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что введение системы QR-кодов в стране «де-факто, на федеральном уровне», а не накануне Нового года, 31 декабря, поможет снизить заболеваемость COVID-19 к началу 2022 года.

19 ноября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Отмечается, что неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 49%.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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