Мурашко заявил о снижении числа случаев заболевания COVID-19 в России

Общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%. Число пациентов с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением, более 1,072 млн пациентов. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Более 860 тыс. пациентов наши врачи ведут амбулаторно и более 212 тыс. пациентов лечатся в стационарах», — заявил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По его словам, в девяти регионах России отмечается рост числа пациентов с тяжелым течением COVID-19. Он добавил, что выделенные средства на препараты для внутривенного введения пациентам в стационарах средства помогли закупить лекарства.

«Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский, Хабаровский и Ставропольский край, Чеченская республика, Кемеровская, Тверская, Липецкая и Мурманская области», — сообщил Мурашко.

Министр отметил, что тяжелое течение болезни характерно для циркулирующего в стране «Дельта»-штамма коронавируса.

Кроме того, Мурашко заявил, что средний темп вакцинации от коронавирусной инфекции в России высокий и превышает 500 тыс. человек в сутки.

Ранее в этот день сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 33 996 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (2749), Московской области (1871) и Самарской области (1529).

20 ноября вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату ее окончания назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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