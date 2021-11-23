В России выявили 33 996 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 33 996 случаев коронавируса. Это минимальное число случаев с 19 октября. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 243 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 36 051 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (2749), Московской области (1871) и Самарской области (1529).

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировали 9 400 835 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.

Ранее в этот же день доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов назвал признаки выздоровления от коронавируса. Он отметил, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса только в носоглотке, однако частицы вируса могут находится в других органах. По словам специалиста, чтобы убедиться в полном отсутствии в организме возбудителя, лучше через некоторое время повторить анализ, а для дополнительного спокойствия сдать кровь.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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