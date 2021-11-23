Врач назвал признаки полного выздоровления от коронавируса

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов рассказал, как можно определить, что в организме человека не осталось частиц вируса после перенесенного COVID-19.

«Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник», — приводит слова эксперта радио Sputnik 23 ноября.

Таким образом, ПЦР-тест на COVID-19 не всегда дает точный результат, так как патоген может находиться уже в другом месте организма.

По этой причине, указал Нетесов, один отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать полной гарантией выздоровления. По словам специалиста, чтобы убедиться в полном отсутствии в организме возбудителя, лучше через некоторое время повторить анализ, а для дополнительного спокойствия сдать кровь.

Анализ на антитела — это другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме.

«Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM всё еще высокий, это означает, что вирус еще циркулирует», — уточнил врач.

Кроме этого, Нетесов напомнил о риске повторного заражения коронавирусом. Резко снизить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации, к тому же прививка предотвращает тяжелое течение заболевания.

20 ноября кандидат медицинских наук Николай Крючков и инфекционист, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказали, что люди, переболевшие COVID-19, после выздоровления могут начать страдать от шума в ушах.

Данный синдром может быть вызван двумя причинами, первая из которых — влияние COVID-19 на нервную систему. Второй причиной появления подобной патологии иммунолог назвал образование тромбов и плохую свертываемость крови.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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