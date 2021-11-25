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В ВОЗ заявили о прохождении Россией пика волны COVID-19

ВОЗ: пик нынешней волны COVID-19 в России пройден
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Пик нынешней волны COVID-19 в России, судя по всему, пройден. Об этом 25 ноября заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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«Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается, после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», — указал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил специалист, в настоящее время в России наблюдается снижение числа случаев коронавируса. Вместе с тем он подчеркнул, что текущее улучшение не гарантирует успеха в будущем.

«Поэтому я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают», — резюмировал Клюге.

Днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова указала на неизбежность нового эпидемического подъема по заболеваемости коронавирусом в России.

Также вице-премьер сообщила, что по итогам прошедшей недели прирост новых случаев COVID-19 снизился на 6,1%. По ее словам, 33 российских региона показали снижение по коронавирусу, наиболее значительное — в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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