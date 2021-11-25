Привить ответственность: зачем «красные зоны» открыли двери для экскурсантов
Возможность посетить «красные зоны» ковидных больниц появилась не только у медийных персон, но и у всех россиян. После открытого письма 11 главврачей к политикам и артистам люди стали звонить по указанному в нем телефону (это оказался номер горячей линии по поддержке населения по коронавирусу) и записываться на экскурсию. Среди желающих есть и известные личности, сообщил диспетчер горячей линии. Главврачи призвали лидеров мнений не сеять антипрививочные настроения. Некоторые адресаты открытого письма отказались причислять себя к активаксерам и заявили, что давно сделали прививку. Другие сказали, что их неправильно поняли — они выступают против принудительной вакцинации, а не вакцинации в целом. Но были и те, кто счел письмо врачей оскорбительным, а приглашение в «красные зоны» опасным. О том, почему ведущие медицинские работники обратились к именитым антипрививочникам, и как им ответили адресаты письма — в материале «Известий».
В морг на экскурсию
Главврачи и заведующие инфекционными отделениями 11 больниц, во вторник, 23 ноября, направили открытое письмо известным противникам вакцинации, в котором предложили им посетить «красные зоны», реанимации и патологоанатомические отделения их больниц. Среди адресатов — знаменитые политики и артисты. В частности, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, артисты Мария Шукшина, Егор Бероев, Оскар Кучера, Екатерина Лель, Юрий Лоза, Наталья Ветлицкая и Константин Кинчев.
«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам»… Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — сказано в тексте обращения. Его подписали главврачи ГКБ №40 Денис Проценко, ГКБ «52 Марьяна Лысенко, Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев и другие.
— Я подписал это письмо и активно участвовал в его составлении, потому что единственным способом избежать смерти от COVID-19 и тяжелых осложнений после него является вакцинация. У нас нет универсального лекарства от этой инфекции, а 95% людей, которые к нам попадают, не привиты. Сейчас к нам поступает много молодых людей. Инфекция очень летучая, она развивается мгновенно и агрессивно. Нежелание прививаться произрастает, как мне кажется, от невежества. Есть миллион доказательств эффективности прививки. Вспомните корь, полиомиелит, оспу. Все они были побеждены за счет вакцинации, — сказал «Известиям» главврач ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода.
Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой и последующих волн пандемии, отметил Денис Проценко.
«Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо. Я уверен, что после посещения наших «красных зон» вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла», — написал он в своем Telegram-канале после публикации письма.
А если экскурсии в реанимацию будет недостаточно, можно посетить госпитальный морг и пообщаться с родственниками погибших пациентов, добавил главный врач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев.
— Если мы видим ту ситуацию, ту проблему, те страдания, которые вообще происходят сейчас, если не мы [будем переубеждать], то кто? Мы подписали, мы и будем подписывать дальше [подобные письма], — сказал в интервью РЕН ТВ главврач московской городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко.
Он убежден, что письмо повлияет на позицию антипрививочников.
В Кремле позитивно оценили открытое обращение врачей и надеются, что авторитет авторов письма повлияет на позицию противников вакцинации, заявил 24 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным оперштаба на утро 24 ноября, за последние сутки в России от коронавируса умерли 1 240 человек. С начала месяца чпогибло уже больше 28 тыс.
За что боролись
В письме врачей для удобства противников вакцинации указан телефон, по которому можно записаться на экскурсию по ковидарию. «Известия» выяснили, что это номер горячей линии по поддержке населения по коронавирусу. Оказалось, записывают не только тех, кто поименно перечислен в обращении, но и всех желающих.
— Вы можете записаться на экскурсию в «красную зону». Для этого вам необходимо назвать свои ФИО, номер телефона и город, из которого вы обращаетесь. С вами свяжутся и уточнят детали по времени и больнице, в которой будет проходить экскурсия. Точно не скажу, записался ли кто-то из списка адресатов, но известные люди записываются тоже, — сообщила оператор горячей линии.
Что касается адресатов письма, они разделились на два лагеря — одни недоумевают, почему именно они попали в список антиваксеров, другие же настаивают на своем.
— Вакцинация необходима для победы над пандемией. Я сам сделал прививку, никогда этот факт не скрывал, как и намерение ревакцинироваться. На сегодня почти все члены нашей фракции сделали прививки, а те, кто не сделал – недавно переболел. Другое дело, что я и мои коллеги всегда выступали против того, как ведется кампания по вакцинации, какими методами. Как насаждается неприязнь, конфликт, как людей сталкивают лбами и незаконно лишают самых насущных и законных прав, — заявил «Известиям» глава фракции «Справедливой России — За правду» в Госдуме Сергей Миронов, отметив, что врачей ввели в заблуждение. — Мы настаиваем на осознанной и добровольной вакцинации, мы критиковали и будем критиковать различные формы принуждения и практику грубейшего попрания гражданских прав и человеческого достоинства, какими бы благими намерениями это ни пытались оправдать.
Не был против вакцинации и Геннадий Зюганов, утверждает политик. По его словам, из 57 депутатов от КПРФ 42 переболели, 31 вакцинированы, 8 прошли ревакцинацию. Сам глава партии прививался трижды. Ранее пресс-секретарь Геннадия Зюганова не исключил, что лидер КПРФ откликнется на приглашение посетить «красные зоны».
А вот певец Юрий Лоза считает, что приглашение сделали только с целью его заразить.
— Они меня зовут туда, где полно внутрибольничной инфекции, чтобы я заразился. Конечно, я бы там что-нибудь подцепил. Но лечить меня они не будут. В Коммунарке никто никого не лечит, там лежат и умирают. Этим приглашением меня хотят убедить меня в том, что надо вакцинироваться. Но одно с другим вообще никак не связано. С врачами я постоянно общаюсь через соцсети, — заявил он «Известиям», попутно обвинив Дениса Проценко в материальной заинтересованности в количестве больных людей.
Вячеслав Лысаков в беседе с «Известиями» поинтересовался, почему нет статистики заболевших, тяжело заболевших и умерших после прививки. По его мнению, врачам следовало протестовать в те времена, когда в стране закрывали каждую вторую больницу.
— 50% больниц сейчас закрыто. Почему они тогда не протестовали? — вопрошает он. — Сейчас перегруженность больниц объясняется именно этим.
Актриса Мария Шукшина назвала обращение врачей «подменой понятий». По словам артистки, она выступает не против вакцинации, а против порядка ее реализации и участия в ее исследовании.
— Я со своей стороны приглашаю вас в «зеленую зону , где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний, — написала она на своей странице в Instagram.
Егор Бероев — тоже адресат обращения врачей — согласился с позицией актрисы и выразил ей поддержу.
Актер Оскар Кучера назвал письмо «странным» и отказался принимать приглашение, поскольку не понимает смысл такого времяпрепровождения.
— В этом письме меня приглашают в «красную зону» больных ковидом. То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае. Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом, — написал он в одной из соцсетей.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и вовсе заявил, что ему лестно оказаться списке активных противников вакцинации от коронавируса.
— Я переболел, у меня есть QR-код, могу показать. Для меня в принципе лестно оказаться в такой кампании: Геннадий Андреевич Зюганов, Сергей Михайлович Миронов, сторонник плоской Земли Юрий Лоза. Я ничему не удивляюсь, — заявил он журналистам в Госдуме.
Другие адресаты не смогли оперативно ответить на запросы «Известий».
Над материалом работали: Вероника Кулакова, Любовь Лежнева, Наталья Башлыкова, Андрей Туманов