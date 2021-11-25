Привить ответственность: зачем «красные зоны» открыли двери для экскурсантов

Возможность посетить «красные зоны» ковидных больниц появилась не только у медийных персон, но и у всех россиян . После открытого письма 11 главврачей к политикам и артистам люди стали звонить по указанному в нем телефону (это оказался номер горячей линии по поддержке населения по коронавирусу) и записываться на экскурсию. Среди желающих есть и известные личности, сообщил диспетчер горячей линии. Главврачи призвали лидеров мнений не сеять антипрививочные настроения. Некоторые адресаты открытого письма отказались причислять себя к активаксерам и заявили, что давно сделали прививку. Другие сказали, что их неправильно поняли — они выступают против принудительной вакцинации, а не вакцинации в целом. Но были и те, кто счел письмо врачей оскорбительным, а приглашение в «красные зоны» опасным. О том, почему ведущие медицинские работники обратились к именитым антипрививочникам, и как им ответили адресаты письма — в материале «Известий».

В морг на экскурсию

Главврачи и заведующие инфекционными отделениями 11 больниц, во вторник, 23 ноября, направили открытое письмо известным противникам вакцинации, в котором предложили им посетить «красные зоны», реанимации и патологоанатомические отделения их больниц . Среди адресатов — знаменитые политики и артисты. В частности, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, артисты Мария Шукшина, Егор Бероев, Оскар Кучера, Екатерина Лель, Юрий Лоза, Наталья Ветлицкая и Константин Кинчев.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам»… Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать », — сказано в тексте обращения. Его подписали главврачи ГКБ №40 Денис Проценко, ГКБ «52 Марьяна Лысенко, Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев и другие.

— Я подписал это письмо и активно участвовал в его составлении, потому что единственным способом избежать смерти от COVID-19 и тяжелых осложнений после него является вакцинация. У нас нет универсального лекарства от этой инфекции, а 95% людей, которые к нам попадают, не привиты . Сейчас к нам поступает много молодых людей. Инфекция очень летучая, она развивается мгновенно и агрессивно. Нежелание прививаться произрастает, как мне кажется, от невежества. Есть миллион доказательств эффективности прививки. Вспомните корь, полиомиелит, оспу. Все они были побеждены за счет вакцинации, — сказал «Известиям» главврач ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода.

Привить ответственность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой и последующих волн пандемии , отметил Денис Проценко.

«Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо. Я уверен, что после посещения наших «красных зон» вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла », — написал он в своем Telegram-канале после публикации письма.

А если экскурсии в реанимацию будет недостаточно, можно посетить госпитальный морг и пообщаться с родственниками погибших пациентов , добавил главный врач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев.

— Если мы видим ту ситуацию, ту проблему, те страдания, которые вообще происходят сейчас, если не мы [будем переубеждать], то кто? Мы подписали, мы и будем подписывать дальше [подобные письма], — сказал в интервью РЕН ТВ главврач московской городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко.

Он убежден, что письмо повлияет на позицию антипрививочников.

В Кремле позитивно оценили открытое обращение врачей и надеются, что авторитет авторов письма повлияет на позицию противников вакцинации, заявил 24 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным оперштаба на утро 24 ноября, за последние сутки в России от коронавируса умерли 1 240 человек. С начала месяца чпогибло уже больше 28 тыс.

За что боролись

В письме врачей для удобства противников вакцинации указан телефон, по которому можно записаться на экскурсию по ковидарию . «Известия» выяснили, что это номер горячей линии по поддержке населения по коронавирусу. Оказалось, записывают не только тех, кто поименно перечислен в обращении, но и всех желающих.

— Вы можете записаться на экскурсию в «красную зону». Для этого вам необходимо назвать свои ФИО, номер телефона и город, из которого вы обращаетесь. С вами свяжутся и уточнят детали по времени и больнице, в которой будет проходить экскурсия. Точно не скажу, записался ли кто-то из списка адресатов, но известные люди записываются тоже, — сообщила оператор горячей линии.

Привить ответственность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что касается адресатов письма, они разделились на два лагеря — одни недоумевают, почему именно они попали в список антиваксеров, другие же настаивают на своем .

— Вакцинация необходима для победы над пандемией. Я сам сделал прививку, никогда этот факт не скрывал, как и намерение ревакцинироваться. На сегодня почти все члены нашей фракции сделали прививки, а те, кто не сделал – недавно переболел. Другое дело, что я и мои коллеги всегда выступали против того, как ведется кампания по вакцинации, какими методами. Как насаждается неприязнь, конфликт, как людей сталкивают лбами и незаконно лишают самых насущных и законных прав, — заявил «Известиям» глава фракции «Справедливой России — За правду» в Госдуме Сергей Миронов, отметив, что врачей ввели в заблуждение. — Мы настаиваем на осознанной и добровольной вакцинации, мы критиковали и будем критиковать различные формы принуждения и практику грубейшего попрания гражданских прав и человеческого достоинства, какими бы благими намерениями это ни пытались оправдать.

Не был против вакцинации и Геннадий Зюганов, утверждает политик. По его словам, из 57 депутатов от КПРФ 42 переболели, 31 вакцинированы, 8 прошли ревакцинацию. Сам глава партии прививался трижды. Ранее пресс-секретарь Геннадия Зюганова не исключил, что лидер КПРФ откликнется на приглашение посетить «красные зоны».

А вот певец Юрий Лоза считает, что приглашение сделали только с целью его заразить .

— Они меня зовут туда, где полно внутрибольничной инфекции, чтобы я заразился. Конечно, я бы там что-нибудь подцепил. Но лечить меня они не будут. В Коммунарке никто никого не лечит, там лежат и умирают. Этим приглашением меня хотят убедить меня в том, что надо вакцинироваться. Но одно с другим вообще никак не связано. С врачами я постоянно общаюсь через соцсети, — заявил он «Известиям», попутно обвинив Дениса Проценко в материальной заинтересованности в количестве больных людей.

Вячеслав Лысаков в беседе с «Известиями» поинтересовался, почему нет статистики заболевших, тяжело заболевших и умерших после прививки. По его мнению, врачам следовало протестовать в те времена, когда в стране закрывали каждую вторую больницу.

— 50% больниц сейчас закрыто. Почему они тогда не протестовали? — вопрошает он. — Сейчас перегруженность больниц объясняется именно этим.

Актриса Мария Шукшина назвала обращение врачей «подменой понятий» . По словам артистки, она выступает не против вакцинации, а против порядка ее реализации и участия в ее исследовании.

— Я со своей стороны приглашаю вас в «зеленую зону , где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний, — написала она на своей странице в Instagram.

Привить ответственность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Егор Бероев — тоже адресат обращения врачей — согласился с позицией актрисы и выразил ей поддержу.

Актер Оскар Кучера назвал письмо «странным» и отказался принимать приглашение, поскольку не понимает смысл такого времяпрепровождения.

— В этом письме меня приглашают в «красную зону» больных ковидом. То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Ни в коем случае. Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом, — написал он в одной из соцсетей.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и вовсе заявил, что ему лестно оказаться списке активных противников вакцинации от коронавируса .

— Я переболел, у меня есть QR-код, могу показать. Для меня в принципе лестно оказаться в такой кампании: Геннадий Андреевич Зюганов, Сергей Михайлович Миронов, сторонник плоской Земли Юрий Лоза. Я ничему не удивляюсь, — заявил он журналистам в Госдуме.

Другие адресаты не смогли оперативно ответить на запросы «Известий».

Над материалом работали: Вероника Кулакова, Любовь Лежнева, Наталья Башлыкова, Андрей Туманов