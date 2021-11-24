Удар слова: на 37 антиваксеров могут возбудить уголовные дела

Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и СК информацию о 37 антиваксерах, которых нашли в соцсетях. 1 ноября федеральный аппарат ведомства поручил представительствам в субъектах искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы. Особое внимание уделяется медицинским работникам. Наказывать за такую агитацию могут по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, сообщили в ведомстве. Надзорный орган пока не проанализировал информацию, полученную из регионов, и не может назвать предварительные результаты кампании. «Известия» сами запросили данные у субъектов и получили ответы от всех, кроме Москвы и Подмосковья. В большинстве регионов антипрививочников не выявили. Самый значительный «улов» в Карелии — 18 человек.

Предварительный подсчет

Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных антиваксеров. Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Республике Карелия — в правоохранительные органы направили 18 материалов оттуда. В регионе не смогли оперативно пояснить «Известиям», чем вызван рекорд — активностью проверяющих или популярностью антипрививочных настроений.

На втором месте Ростовская область — восемь материалов, а на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации . Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. Об этом «Известия» узнали из ответов из самих субъектов, всего редакции ответили 83 местных Росздравнадзора. Запрос проигнорировали только в Москве и Подмосковье.

Удар слова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Точное число антипрививочников станет известно позже, рассказали «Известиям» в центральном аппарате надзорного органа.

— Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Росздравнадзор 1 ноября направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы . Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ , сообщили «Известиям» в пресс-службе Росздравнадзора.

«Известия» обратились в СК и Генпрокуратуру.

Мифы и реальность

Находили участников антипрививочных кампаний при помощи мониторинга региональных СМИ, социальных сетей и мессенджеров , пояснили «Известиям» в пресс-службе Росздравнадзора. Несколько антиваксеров были найдены в WhatsApp, уточнили в некоторых регионах (например, там нашли нарушителя в Якутии).

«Известия» тоже поискали таких агитаторов и нашли несколько групп единомышленников. Люди в них чаще всего апеллируют к природному иммунитету и предлагают народные методы борьбы с заразой. Например, в одной из томских групп в Telegram пользователь заявляет, что природа дала всё, чтобы человек был здоров.

— Я пью свой собственный отвар из березового паразита, — поделилась мудростью автор публикации.

Также участники сообществ организуют общие видеочаты, в которых рассказывают друг другу мифы о коронавирусе .

Люди, выступающие против вакцинации, опасны тем, что тормозят формирование коллективного иммунитета, подчеркнула врач-инфекционист Ольга Хоркавая.

— Они придумывают различные мифы и пытаются продвигать их в массы. Один из самых глупых мифов, с которым я столкнулась, — это что вакцина от коронавируса пагубно влияет на репродуктивную систему. Вакцинация стимулирует работу иммунной системы, и наша иммунная система способна сталкиваться с большим количеством антигенов и адекватно вырабатывать антитела к каждому антигену. Кроме того, не будем забывать, что вакцинация спасла мир от страшных эпидемий кори, дифтерии, оспы, полиомиелита и столбняка. Подумайте о своих родных и близких, подумайте о врачах, которые уже второй год подряд работают на износ, — сказала она «Известиям».

Вакцина против COVID-19 не является 100-процентной защитой от вируса, но именно она поможет избежать тяжелого течения заболевания , отметила врач вирусолог-иммунолог Жанна Бикаева. Чтобы мотивировать людей прививаться, достаточно показать им переполненные больницы и дать послушать людей, которые пролежали в реанимации, считает она.

— Поверьте, почти каждый второй жалел о том, что не привился от коронавируса. Но мне кажется, что с введением сертификатов, QR-кодов количество вакцинированных стремительно пойдет вверх, — поделилась мнением врач.

На реальный срок

Ст. 207.1 УК предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан , пояснил «Известиям» юрист Михаил Прядко. Осужденному по этой статье может быть назначен штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, до года ограничения свободы или исправительных работ .

— Ст. 207.2 УК также говорит о публичном распространении ложной информации, но результатом ее распространения может стать нанесение вреда здоровью человека . В этом случае наказание предусматривает штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы до трех лет , — добавил юрист.

Удар слова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эксперт отметил, что в случае смерти человека из-за ложной информации предусмотрен штраф от 1 млн до 2 млн рублей или до пяти лет колонии.

— Но следствию придется доказать, что человек умышленно и специально выдал фейк за достоверную медицинскую информацию, — сказал Михаил Прядко.

Он добавил, что в таких делах, скорее всего, будет проводиться лингвистическая или психолого-лингвистическая экспертиза.