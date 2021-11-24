Голикова назвала неизбежным новый подъем заболеваемости COVID-19

Новый эпидемический подъем по заболеваемости коронавирусом в России будет и он неизбежен. Об этом 24 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что очередного скачка заболеваемости не удалось избежать в других странах мира.

«Сейчас нам нужно значительно снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, который мы для себя обозначили. Это поможет наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем, который будет в стране обязательно. Как мы знаем, этого, к сожалению, не избежали другие страны», — сказала она.

При этом Голикова напомнила, что на момент начала последней волны число заболевших в России составляло порядка 20 тыс. человек в сутки, в то время как на данный момент каждые 24 часа регистрируется 35 тыс. новых случаев COVID-19.

Между тем, вице-премьер указала, что при достижении необходимого уровня коллективного иммунитета у россиян появится возможность проходить вакцинацию от коронавируса только один раз в год.

«На режим вакцинирования однократно в год можно переходить только после того, как будут достигнуты устойчивые показатели коллективного иммунитета, то есть 80% взрослого населения РФ», — утвердила она.

Ранее в ходе совещания Татьяна Голикова подчеркнула, что достижение коллективного иммунитета является на сегодня основной задачей. Она уточнила, что в России на данный момент он составляет 50,4%. По словам вице-премьера, шесть регионов РФ вакцинировали первым компонентом от COVID-19 необходимое число граждан для достижения коллективного иммунитета в 80%. Среди них — Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Тыва, Карелия и Чукотский автономный округ.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что по итогам прошедшей недели прирост новых случаев COVID-19 снизился на 6,1%. По ее словам, 33 российских региона показали снижение по коронавирусу, наиболее значительное — в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в стране на 24 ноября зафиксировано 9 434 393 случая COVID-19, скончались 267 819 человек, полностью вылечились 8 126 376 пациентов.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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