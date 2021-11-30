Оксюмикрон: россияне стали чаще покупать туры вопреки новому штамму

Российские туристы стали аннулировать и переносить поездки в ЮАР из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса , сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Но отмен путешествий по массовым направлениям нет — наоборот, число броней растет благодаря приближению новогодних каникул, добавили в РСТ. Между тем в ЮАР остаются около 200 россиян: перевозчики из-за общемировой авиаблокады страны отменили их обратные вылеты. В понедельник стало известно, что рейс для туристов всё же организуют. Но билеты на него могут быть не всем по карману, узнали «Известия». Российские и зарубежные медики призывают вовсе на время максимально ограничить сообщение между разными странами, чтобы не допустить распространения «Омикрона».

Без испуга

Пока штамм «Омикрон» никак не влияет на российских туристов, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

— Ограничения из-за нового «Омикрон»-штамма сейчас вводят страны, с которыми границы и так были закрыты. И массовыми они тоже никогда не были. Только в ЮАР российские туроператоры имели право продавать туры — но это минимальный поток, который исчисляется лишь сотнями человек, — отметил он.

Аннуляции туров в ЮАР есть — их либо перебронируют на другие даты или направления, либо возвращают туристам деньги , уточнил эксперт. При этом, несмотря на фактически понесенные расходы, путешественникам идут навстречу и стараются вернуть полные суммы.

— Что касается отмен поездок в другие страны, их мы не наблюдаем . Даже если туристы решат отказаться от запланированного отдыха, сделать это можно будет только со штрафами . Всех беспокоит, скорее, шумиха из-за нового штамма. Но мы же понимаем, что даже во время рекордов по заболеваемости в этом году люди активно путешествовали, страны открывались, а не закрывались, — отметил Дмитрий Горин.

Веерного закрытия границ странами в РСТ также не ждут.

Аннуляций туров по популярным направлениям не только нет — наоборот, продажи растут , поскольку приближаются новогодние каникулы, сообщил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Тем временем российские туристы пока не могут вернуться из ЮАР : из-за нового штамма коронавируса авиакомпании одна за другой начали отменять все рейсы из этой страны.

— По информации консульства, в ЮАР сейчас находятся около 200 россиян . Прорабатывается организация коммерческого вывозного чартерного рейса для них. Сложнее приходится индивидуальным туристам или тем, кто приехал в ЮАР с деловыми и семейными целями. Организованными туристами занимаются их туроператоры, — сказал Дмитрий Горин.

По данным СМИ, выездной рейс должен состояться из Кейптауна. Его сроки и условия сейчас согласуются, но, предварительно, речь идет о 1–3 декабря.

— Это коммерческий рейс, из-за динамического ценообразования авиабилеты на него могут быть дорогими. Но проблема сейчас именно в том, чтобы вывезти людей, тут речь не про финансы. К сожалению, туристам стоит помнить, что поездки в страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения (а это как раз ЮАР), сопряжены с финансовыми рисками, — отметил Дмитрий Горин.

До месяца на подготовку

Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини (Свазиленда), Танзании, Гонконга, а также для иностранцев, побывавших в этих странах в течение последних 10 дней . Граждане России, прибывающие из указанных государств, а также из Китая, Израиля, Великобритании, должны будут сдать экспресс-тесты на COVID-19. Аналогичное требование введено для иностранцев, прилетающих из Китая, Израиля и Великобритании.

У прилетающих из африканских стран в московские аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево россиян «Омикрон»-штамм на середину дня 29 ноября выявлен не был.

Оксюмикрон_3 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Чтобы не допустить распространения южноафриканского варианта коронавируса в России, следует ограничить туристические поездки в популярные страны и крупные транзитные хабы вроде Стамбула и ОАЭ , уверен иммунолог, гендиректор «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

— Если в туристические зоны попадает вирус, он дальше очень хорошо там распространяется. Он способен заразить много людей из разных стран, которые затем везут этот вирус домой, — сказал врач «Известиям». — Нужно как минимум закрыть Египет, где этот штамм уже выявили . Возможно, вскоре об обнаружении этого штамма заявит и Турция. Правильная стратегия в условиях, когда времени у нас недели три — месяц максимум, это глобально перекрыть сообщение.

Россия уже начала готовиться к визиту нового варианта возбудителя COVID-19: сотни миллионов доз вакцины «Спутник V», настроенных на этот штамм, могут быть выпущены в феврале, заявили в РФПИ.

От страны к стране не легче

Обнаруженный в ЮАР новый штамм коронавируса успел за считанные дни распространиться на дюжину далеких от Африки стран. Случаи заражения «Омикроном» зафиксировали в ряде европейских государств (это Швеция, Австрия, Испания, Португалия и, вероятно, Швейцария — там пока не сообщили результаты тестирования заболевшего), Гонконге, Австралии, Канаде. В Нидерландах, где в выходные выявили 61 пассажира из ЮАР с положительным тестом на COVID-19, но не знали, каким именно типом коронавируса заразились эти люди, подтвердились худшие опасения: 13 человек оказались заражены «Омикроном».

Оксюмикрон_2 Фото: Global Look Press/Xinhua

В США пока не зафиксировали ни одного случая инфекции нового типа, но, как заметил ведущий эксперт администрации президента по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, он не удивится, если этот вариант уже существует в Штатах. «Когда вирус демонстрирует такую степень передачи, это почти всегда заканчивается его распространением повсюду», — отметил эксперт.

Доктор Фаучи признал, что для полной оценки нового вируса потребуется минимум две недели . О неопределенности в том, что касается передачи, тяжести и устойчивости вакцин к «Омикрону», заявили в выходные и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поддержав призыв президента ЮАР Сирила Рамафосы не отгораживаться от Африки запретами на въезд оттуда. При этом уже 29 ноября в ВОЗ заявили, что вариант «Омикрона», вероятно, создаст очень высокий глобальный риск.

Двери закрываются

Как уже показали некоторые исследования, новому штамму хватило менее двух недель, чтобы стать доминирующим типом COVID-19 в ЮАР, вытеснив вариант «Дельта» . 28 ноября в этой стране было зафиксировано более 2,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, хотя неделю назад количество заражений не превышало 500 в день.

На этом фоне многие страны предпочли не дожидаться окончательного вердикта ученых, поспешив частично или полностью закрыть границы или хотя бы ужесточить правила въезда. С 29 ноября США вслед за десятком других государств запретили въезд жителям Южной Африки и семи соседних стран.

Оксюмикрон_1 Фото: Global Look Press/Xinhua

Вечером 29 ноября на экстренное заседание по новому штамму собрались и главы минздравов «большой семерки» , решившие совместно отслеживать новый вариант вируса и делиться информацией, а также встретиться по этой теме вновь в декабре. А уже в конце недели на аналогичное заседание могут собраться и страны Евросоюза, сообщил агентству Reuters источник в Брюсселе.

Между тем Япония, которая лишь недавно вновь приоткрывала границы для иностранцев, объявила о запрете на въезд граждан всех без исключения стран начиная с 30 ноября. Марокко, ранее приостановивший сообщение только с рядом африканских стран, с 29 ноября решил ввести двухнедельный мораторий на все зарубежные рейсы. Днем ранее аналогичный тотальный запрет вступил в силу в Израиле.

— На данный момент трудно сказать, насколько серьезен новый вариант, поскольку он только что обнаружен и мы еще не знаем всех подробностей, например риска развития тяжелой формы или эффективности против него вакцины. Однако его инфекционность, по-видимому, намного выше, чем у предыдущих вариантов, поэтому ясно, что нам необходимо принять тщательные меры для предотвращения заражения , — пояснила «Известиям» эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото.

Эксперт по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас и вовсе предположил, что эффективным инструментом против нового штамма могло бы стать только повсеместное закрытие границ.