Особое положение: COVID беременных может вести к нарушению психики у плода

Заражение беременных женщин COVID-19 может приводить к нарушениям психического развития ребенка даже тогда, когда коронавирус ему не передается. Таковы выводы американских ученых, приведенные в статье в журнале Nature Immunology. Они проанализировали все имеющиеся данные о влиянии COVID-19 на беременность. Негативный эффект на развивающуюся нервную систему плода оказывает его собственный формирующийся иммунитет, который активируется борющимся с болезнью иммунитетом матери. По мнению экспертов, избежать пагубных последствий коронавирусной инфекции можно только с помощью прививки, и лучше сделать ее до беременности.

Баланс, который легко потерять

Заражение матери SARS-CoV-2 во время беременности может привести к нарушениям в развитии нервной системы ребенка, которые повышают вероятность появления психических болезней. Такой вывод сделали ученые Вашингтонского университета из Сиэтла (США).

«Существует веская причина для беспокойства, так как активация материнской иммунной системы по разному воздействует на развитие нервной системы плода и повышает долгосрочные риски нейропсихических нарушений, что было показано на моделях клеток мышей и человека», — написали авторы в статье в журнале Nature Immunology.

COVID-19 представляет опасность для плода даже в случае, если вирус не передается ему напрямую. Анализ пуповинной крови не заразившихся коронавирусом новорожденных, чьи беременные матери перенесли COVID-19, показал, что инфекция материнского организма вызывает заметные изменения и в иммунитете ребенка. У него меняется концентрация различных клеток иммунной системы (естественных киллеров, Т –клеток, цитокинов, моноцитов и других), а также формируется так называемый полифункциональный цитокиновый ответ, который готовит организм к быстрой выработке множества цитокинов. При этом ответ у плода продолжает действовать даже через долгое время после болезни матери. Его максимальная подтвержденная длительность составила 221 день с момента постановки диагноза.

Сам себе враг

По мнению авторов исследования, повышенная концентрация в организме иммунных клеток может давать ребенку хорошую защиту от заражения SARS-CoV-2, но она будет связана с высокими рисками для развития. Измерения показали, что в некоторых случаях число цитокинов у плода достигает такой же величины, как и в организме зараженной матери. Это очень опасно для развития нервной системы ребенка. Активация иммунных эффекторов (вид клеток иммунной системы) и воспалительных цитокинов нарушает необходимый для развития внутренних органов плода баланс, который особенно важен при формировании мозга.

Кроме того, у более чем 25% новорожденных, чьи матери во время беременности были инфицированы коронавирусом, зафиксировали повышенный уровень цитокина IL-1β. Это воспалительный цитокин, который служит маркером повреждения внутренних органов плода и может задерживать образование у него легких, кишечника и мозга, а также вызывать нейронные травмы.

Достоверно оценить влияние иммунных изменений, вызванных материнским COVID-19, на программу развития плода можно будет только со временем, так как их последствия могут не проявляться много лет. Так, например, чтобы понять, как под воздействием инфекции беременных изменяется частота расстройств аутического спектра (что предполагают ученые), необходимо наблюдение за детьми на протяжение по меньшей мере пяти лет. А многие другие нарушения могут проявиться только во взрослом возрасте.

До и после

Российские специалисты, опрошенные «Известиями», в целом согласны с американскими коллегами в том, что коронавирусная инфекция во время беременности чревата серьезными последствиями для ребенка. Чтобы избежать их, они рекомендуют будущим мамам сделать прививку еще до зачатия.

Как изменение спектра цитокинов у ребенка повлияет на его судьбу и как это изменит статус и старт развития его иммунной системы, пока до конца неизвестно, сказал профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус. Чтобы понять это, нужны как минимум пятилетние исследования. Но эксперименты на животных показывают, что в некоторых случаях такие изменения могут вести к неврологическим нарушениям и поражениям нервной системы, включая аутизм, подчеркнул специалист.

По словам Андрея Продеуса, иммунная система ребенка меняется, но как именно, покажут исследования. Поэтому необходимо вакцинироваться, считает эксперт.

— Наша задача, чтобы мама вошла в беременность уже привитой. Рисковать в таком положении слишком опасно. Прививка уже во время беременности будет эффективна для мамы. Для плода риски, конечно, будут меньше, чем при болезни матери, но больше, чем если она вакцинируется заранее, — уверен Андрей Продеус.

Опасность для плода во время беременности несут любые инфекционные заболевания матери, в том числе и COVID-19, отметил в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Особенно это опасно в конце первого и во втором триместре, так как в это время происходит формирование центральной нервной системы ребенка. SARS-CoV-2 несет в это время огромные риски патологических нарушений для плода, — сказал Павел Волчков.

Эксперт добавил, что вакцинация крайне целесообразна перед беременностью, так как при тяжелом течении инфекции есть высокие шансы летального исхода для матери и плода.

— Безусловно, значение имеет триместр, в котором возникла коронавирусная инфекция. Это еще один аспект для изучения взаимосвязи COVID-19 у матери с изменениями в иммунной системе новорожденного. Если допустить наличие отдаленных последствий этого заболевания для развития ребенка, то особенно актуальной становится вакцинация во время планирования беременности, — отметила врач гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Самохвалова.

По мнению медика, дополнительными доводами в пользу профилактического подхода являются также уязвимость женского организма во время беременности и ограниченный спектр возможных лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19.

Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов подчеркнул, что американские ученые предполагают гипотетическое наличие связи перенесенной короновирусной инфекции матери с возможными последующими психическими нарушениями и поведенческими отклонениями у ребенка. Однако научных обоснований этого предположения авторы исследования не приводят. По словм специалиста, столь долгосрочное прогнозирование психических и поведенческих отклонений вызывает сомнение.