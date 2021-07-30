«В помощь мамам»: в Москве утвердили алгоритмы для лечения беременных с COVID-19

В конце июля в Москве утвердили алгоритмы для наблюдения и лечения беременных с коронавирусом. В двух больницах открылись стационары кратковременного пребывания, а на базе телемедицинского центра начал работать дистанционный консультативный центр. Для чего нужны нововведения и как они помогут будущим мамам — выясняли «Известия».

Поддержка беременных с COVID-19

В Москве утвердили алгоритмы для наблюдения и лечения беременных женщин с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

По ее словам, выявление коронавируса становится большим стрессом для будущих мам. Даже при легкой форме течения болезни важно постоянно отслеживать динамику состояния и проводить необходимые плановые обследования.

в помощь мамам Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Беременные зачастую опасаются проходить их в коронавирусных стационарах. Чтобы обеспечить будущим мамам высокий уровень комфорта и безопасности, ведущие московские врачи — акушеры-гинекологи разработали новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19, — рассказала Ракова.

В июле в двух столичных больницах открылись стационары кратковременного пребывания, а на базе телемедицинского центра начал работать акушерский дистанционный консультативный центр.

Как будут работать стационары для беременных с COVID-19?

Как отметила Ракова, стационары, принимающие только беременных, начали работать на базе больницы № 15 имени О. М. Филатова и городской клинической больницы № 52. Контактировать с другими пациентами клиник женщины не будут.

— Широкий перечень проводимых обследований позволит выявить возможные риски и осложнения на ранней стадии, а также провести необходимые плановые обследования, в том числе скрининговые УЗИ , — сказала заммэра.

В помощь мамам Фото: РИА Новости/Антон Вергун

В новых стационарах женщины с легким течением COVID-19 смогут пройти необходимые исследования и получить лечение, включающее самые современные препараты. Далее врачи примут решение о госпитализации пациентки или наблюдении под контролем специалистов дистанционного консультативного центра.

Акушерский дистанционный консультативный центр (АДКЦ) стал подразделением телемедицинского центра, сотрудники которого больше года отслеживают состояние москвичей, лечащихся от COVID-19 на дому. Врачи будут наблюдать за состоянием пациенток и принимать решение о госпитализации.

Повторные осмотры женщин будут проводиться на дому или в стационаре. В клинику их будет доставлять бригады скорой помощи, а домой — санитарный транспорт.

Для чего нужны нововведения?

Новые алгоритмы значительно облегчат ведение мамы и будущего ребенка при инфицировании COVID-19 , уверены опрошенные «Известиями» эксперты

— Пациенткам не всегда нужна длительная госпитализация, поэтому центры кратковременного пребывания позволят быстро и комфортно пройти обследование, уточнить диагноз, получить медицинскую помощь и рекомендации по лечению, которое при неосложненном течении можно обеспечить и дома , — объясняет акушер-гинеколог сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Полина Большакова.

В свою очередь, телемедицинские центры сделают доступными удаленные консультации, частично заменив ими очные, добавляет терапевт и пульмонолог Марина Казакова. Сокращение рутинных походов в клинику снизит нагрузку на персонал.

В помощь мамам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, до последнего времени беременные с COVID-19 на небольшом сроке проходили лечение в обычных больницах, в противном случае они попадали в специализированные роддома. И если с первыми работали профильные доктора, вторыми занимались врачи самых разных специальностей.

— В ковидных стационарах работают разные врачи: и терапевты, и хирурги, и урологи, и проктологи, и гематологи, и ординаторы — в условиях пандемии все стали инфекционистами, — говорит собеседница «Известий». — Но все-таки при работе с беременными должен быть специально обученные акушеры-гинекологи. Там есть свои особенности, например, связанные с анализами, которые нужно учитывать.

Новые методы, введенные в Москве, сделают наблюдение беременных проще и безопаснее и для них, и для малыша, резюмирует Большакова.

Коронавирус у беременных

Как отметила в беседе с «Известиями» Марина Казакова, во время первой и второй волн COVID-19 большинство беременных переносили инфекцию в легкой форме. Однако с распространением дельта-штамма заболевание стало протекать тяжелее: теперь женщины находятся в группе риска с большей вероятностью осложнений и летальности.

— Во время беременности происходит большая нагрузка на организм даже здоровой женщины, поэтому существует риск возникновения различных осложнений, — объясняет Полина Большакова. — Если беременная страдает хроническими заболеваниями почек, эндокринной системы, дыхательных путей, даже легкое течение инфекции COVID-19 способно вызвать ухудшение состояния матери или даже привести к гипоксии плода.

В таких случаях, говорит гинеколог, основной удар на себя принимает плацента, но, к сожалению, она может не справиться. В некоторых случаях происходят преждевременные роды, задержка развития плода или кровотечения.

В помощь мамам Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По словам гинеколога «Теледоктор24» Марии Меньшиковой, сегодня клиентские обращения по беременности и ковиду составляют примерно 25%, с перенесенным ковидом связано большинство случаев неразвивающейся беременности. На поздних сроках часто отмечается плацентарная недостаточность.

— Каждый десятый ребенок, рожденный инфицированной матерью, тоже был COVID-положительным. В структуре заболевших дети составляют всего 2%. У них в отличие от взрослых коронавирусная инфекция значительно чаще переносится бессимптомно или в легкой форме , — отмечает врач.

В то же время лечение самих женщин осложняется целым рядом факторов: к примеру, им подходят не все лекарства, они не могут лежать на животе и больше других пациентов склонны к образованию тромбов.

По этой причине беременным следует принимать все необходимые меры профилактики: избегать больших скоплений людей, носить маски, пользоваться антисептиками. Лучшим способом обезопасить себя и будущего ребенка, по мнению врачей, будет вакцинация.

Вакцинация беременных

В июне Минздрав России разрешил вакцинировать беременных, используя «Спутник V». Пока это единственная вакцина, возможная для использования во время беременности.

— Но вот о сроках вакцинации у Минздрава РФ и головного учреждения по эпидемиологии — Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора возникли разногласия. Минздрав разрешает с 22 недель, Роспотребнадзор — с третьего триместра. Окончательное решение остается за женщиной и ее лечащим врачом, — говорит Мария Меньшикова.

В помощь мамам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Многие беременные пока боятся вакцинироваться, говорит Полина Большакова. Однако в случае заболевания COVID-19 риск осложнений для мамы и малыша несоизмеримо выше, чем редкие поствакцинальные осложнения.