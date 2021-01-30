Бремя потерь: найдена новая причина невынашивания беременности

Российские ученые нашли новые генетические маркеры, которые говорят о риске выкидыша у женщин русской национальности. По подсчетам специалистов, более 15% супружеских пар сталкиваются с проблемой бесплодия и невынашивания плода. Основные причины — генетические. Некоторые из них уже известны, но в половине случаев специалисты не могут найти корень проблемы. Новые маркеры репродуктивных потерь помогут акушерам и генетикам сформировать группы риска и найти подходы к лечению невынашивания беременности.

В поиске маркеров

Специалисты Российского университета дружбы народов (вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») выявили новые генетические маркеры ранних репродуктивных потерь у женщин русской национальности. Принадлежность к народу важна, поскольку генетические данные разных этнических групп могут существенно отличаться, пояснила «Известиям» заведующая кафедрой биологии и общей генетики медицинского института РУДН Мадина Азова.

— Самопроизвольное прерывание беременности — это распространенная медико-социальная проблема, от которой по разным причинам страдает множество пар. Полагают, что до 30% беременностей (статистика по миру) заканчиваются выкидышем и подавляющее большинство потерь происходит в первом триместре. Несмотря на то что известен ряд факторов, приводящих к ранним репродуктивным потерям, в половине случаев причины остаются неизвестными, — сообщила специалист.

Бремя потерь Фото: Depositphotos

Справка «Известий» Невынашивание беременности — мультифакторная патология, причины которой могут быть как экзогенными, то есть связанными с действием факторов окружающей среды, так и эндогенными. К последним относятся в том числе генетические факторы, инфекционно-воспалительные заболевания, эндокринные патологии.

В РУДН провели серию исследований для поиска новых генетических маркеров, предвещающих репродуктивные потери. Для одной из работ ученые исследовали сто женщин, у которых произошел выкидыш. Их разделили на две подгруппы: со случайными и повторяющимися потерями. В контрольную группу вошли 56 женщин с нормальной беременностью. Генотипирование проводили методом ПЦР.

Выяснилось, что риски выкидыша связаны с полиморфизмом (незначительные различия в структуре генов, определяющие разнообразие их проявлений) генов DNMT3B и DNMT1, отвечающих за метилирование ДНК. Это биохимический механизм, который влияет на критические биологические процессы через «включение» и «выключение» генов. Изменения в этих генах повышают риск ранних репродуктивных потерь — как случайных, так и повторных — в два раза и 2,2 раза соответственно, сказано в статье о результатах работы.

Бремя потерь Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Частота изменений, предрасполагающих к репродуктивным потерям, среди русских женщин составила 18,5% для гена DNMT1 и 11,1% для DNMT3B. Это показало исследование девушек, которые еще не были беременны.

Выявить патологию

Ученые смогли показать, что определенная доля репродуктивных потерь, причины которых ранее были неизвестны, связана с указанными полиморфными вариантами генов. Если отслеживать этот фактор у пациенток, можно найти подходы к лечению невынашивания беременности.

— Анализ прост, требует несколько часов. Он представляет собой исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) ДНК, выделенной из венозной крови, — сообщил «Известиям» соавтор исследований, ассистент кафедры биологии и общей генетики медицинского института Российского университета дружбы народов Ахмед Абдулбари Амин Махюп. — На данном этапе мы показали, что определенная доля ранних репродуктивных потерь, причина которых не выявлена, ассоциирована с указанными полиморфными вариантами генов ДНК-метилтрансфераз.

Бремя потерь Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В 89,1% случаев выкидыши происходят на сроке до 28 недель, следует из данных официальной статистики по европейской популяции России. Потеря плода до 12-й недели беременности случается в 82,8% случаев, сообщила «Известиям» ведущий врач гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Утишева.

— На основании данных популяционной генетики, влияющих на вынашивание беременности ранних сроков, могут быть разработаны дополнительные скрининговые методики и профилактические меры . Это в целом может положительно сказаться на репродуктивном здоровье и рождаемости в России, — отметила специалист.

Таким образом, выявление новых генетических факторов репродуктивных потерь у населения России позволит врачам-гинекологам, акушерам и генетикам сформировать группы риска, уточнить генетическое прогнозирование и заняться поиском подходов к лечению невынашивания беременности.