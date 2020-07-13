Женщина-врач: в грудном молоке нашли антитела к коронавирусу

По сведениям двух научных групп, в грудном молоке женщин, переболевших COVID-19, обнаружены антитела к SARS-CoV-2. Они помогают ребенку противостоять патогену. Их также предлагают использовать в профилактических целях для обеспечения защитой взрослых людей , рассказали «Известиям» российские эксперты. Однако плазму вылечившихся от коронавируса, которая считается особо ценным «лекарством» для тяжелобольных, грудное молоко заменить не сможет.

Защита работает

Опубликованы две научные статьи об обнаружении антител к SARS-CoV-2 в грудном молоке переболевших COVID-19 женщин.

В исследовании ученых из Пекинского института биотехнологии, проведенном совместно с больницей Чанчжэн, обнародованы результаты обнаружения антител в молоке и сделан вывод о пользе грудного вскармливания даже в период пандемии.

Американский препринт описывает работу группы специалистов Калифорнийского университета Мерсед, осуществленную совместно с медшколой Икан на горе Синай (Нью-Йорк). И не только свидетельствует об обнаружении антител, но и анализирует возможность использования такого молока в терапевтических целях.

Исследование оперирует данными тысячи кормящих матерей, 350 из которых перенесли COVID-19. Ученые проанализировали образцы их молока, которое было собрано спустя 14–30 дней после того, как симптомы болезни ослабли. В результате было показано, что в молоке переболевших женщин содержится 90% антител IgA секретируемой формы. Это специализированные антитела, которые могут выживать в пищеварительном тракте после обработки их желудочным соком, чтобы потом защитить младенца от инфекции. Остальные 8% — это IgМ-антитела, но в той же секретируемой форме, и 2% — другие формы и антитела IgG.

м1 Фото: REUTERS/Hannah McKay

— Секретируемые IgA — это вариант антител, вырабатываемый в лимфатических структурах, расположенных рядом с молочными железами, — пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Такие же структуры есть рядом с некоторыми отделами кишечника. Эти антитела производятся в огромном количестве именно для того, чтобы секретироваться, например, в просвет кишечника, а не быть внутри крови человека.

Исследователи также задумываются о терапевтическом применении такого молока. Они пишут: «Исследования in vivo показали, что секретируемые антитела прочны, хорошо проходят через слизистую оболочку после системного введения и являются устойчивыми к ферментативной деградации, поэтому они имеют большой потенциал для лечения COVID-19».

Ученые предлагают использовать очищенное грудное молоко с антителами для лечения и, в частности, обращают внимание, что при дыхательном введении антитела будут проникать в организмы пациентов особенно хорошо. «Более того, исследования на нечеловеческих приматах показали, что IgA-антитела, введенные системно, хорошо проникают через слизистую оболочку и поддерживаются в крови в течение значительно более длительного периода после введения по сравнению с IgG-антителами», — пишут авторы.

Теория и практика

О возможностях использования молока с антителами в целях профилактики или лечения COVID-19 «Известия» расспросили российских ученых. Большинство экспертов хотело бы дождаться более развернутых исследований на этот счет.

— Представленные данные являются предварительными с использованием небольшого размера выборки , — заметила врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова. — Необходимо долгосрочное последующее исследование, чтобы определить, действительно ли найденные в грудном молоке антитела защищают находящихся на грудном вскармливании детей.

В молоке могут содержаться и вирусы, что является проблемой, уверен специалист по коронавирусам, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5-100») Михаил Щелканов. В некоторых случаях их там находят, о чем свидетельствуют научные статьи.

м2 Фото: REUTERS/Hannah McKay

Однако сам подход по использованию антител из грудного молока ученый назвал разумным.

— Их можно использовать для закапывания на слизистые. Это нормальный подход. Хотя при существующем уровне биотехнологий такие антитела можно создавать миллионами, это уже не является проблемой. Но получать их из молока, конечно же, проще , — отметил эксперт.

Однако данный метод не является панацеей, добавил специалист.

— На самом деле процедуры очистки гамма-глобулинов из грудного молока женщин, а также из молока коз и коров описаны более 40 лет назад, — пояснил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. — Но дело в том, что количественно этот источник иммуноглобулинов крайне ограничен и может быть использован для лечения, пожалуй, только грудных детей.

Грудное молоко, как правило, содержит антитела матери (в данном исследовании показано наличие антител на SARS-CoV-2) и поэтому может быть использовано в каком-либо варианте терапии , считает начальник научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральского государственного университета Владимир Потемкин.

— Минусом в использовании грудного молока является то, что это довольно дорогое лекарство, учитывая необходимость предварительного тщательного обследования донора на наличие или отсутствие разнообразных заболеваний. Более правильным было бы использование выделенных из молока антител с помощью иммуносорбентов. Но такую же операцию выделения можно сделать и из крови, что значительно дешевле (потенциальных доноров крови значительно больше, чем кормящих матерей). Поэтому пока я не вижу большого смысла развивать эту тему, — прокомментировал эксперт.

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Вирусолог Павел Волчков считает, что метод вливания плазмы переболевших COVID-19, содержащей антитела, подход с грудным молоком заменить не сможет, так как секретируемая форма антител обладают меньшим потенциалом для того, чтобы справиться с инфекцией.

— Секретируемые антитела IgA, которых как раз очень много в молоке, хорошо справляются с нейтрализацией бактерий и вирусов, но они не могут помочь убить их. Эти антитела облепляют, нейтрализуют и не дают патогенам проникнуть сквозь поверхность кожи, кишечника, мукозный барьер в легких. Антитела, которые содержатся в крови, другие. Они имеют продвинутые функции. Они способствуют уничтожению инфекции и больных клеток, а не просто связыванию их. У секретирующих нет всего арсенала борьбы с патогенами, — объяснил эксперт.

Впрочем, он не отрицает, что данный подход можно применить в качестве эксперимента.