Антителохранитель: учёные поддержали создание в РФ банка плазмы победивших COVID

Пока в России ситуация с общей заболеваемостью COVID-19 развивается не так остро, как в других странах, стоит начать работу над созданием центра по сбору донорской плазмы выздоровевших больных, считают опрошенные «Известиям» эксперты. Такой центр на днях открыли в Соединенных Штатах, где количество заразившихся в 58 раз больше, чем в РФ — 312 481 против 5 389. Методику переливания плазмы переболевших пациентов FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрило в ускоренном темпе.

На западном фронте

После официального одобрения FDA методики по переливанию плазмы с антителами от COVID-19, Нью-Йоркский центр крови (NYBC) объявил о повсеместном привлечении выздоровевших пациентов для помощи заболевшим.

— Если лечение окажется эффективным, мы готовы быстро масштабировать наш процесс и активировать сеть для обслуживания больниц по всей стране, — подчеркнула доктор медицинских наук, главный медицинский и научный сотрудник NYBC Бет Х. Шаз (Beth H. Shaz). Ее заявление есть на сайте учреждения (https://nybloodcenter.org/).

Регистрация добровольцев идет на нескольких сайтах медицинских учреждений и университетов.

Для того, чтобы стать донором, требуется подтвердить свое излечение диагностическим тестом, проведенным во время болезни, или положительным серологическим на антитела к SARS-CoV-2. После того, как у участника программы исчезли абсолютно все симптомы COVID-19, должно пройти не менее 14 дней. Также он должен представить отрицательный тест, который получил после выздоровления.

FDA одобрило применение такой плазмы в отношении самых тяжелых больных, которые находятся в пограничном состоянии. Они должны подписать информированное согласие на ее введение. Если люди уже не могут этого сделать, согласие можно получить и в устной форме, позвонив в Управление по санитарному надзору.

Над созданием такого же банка плазмы уже думают и в Великобритании. Для этого задействованы координированные усилия ста лабораторий.

Готовность №1

Сейчас настоло время собирать плазму выздоровевших людей и в России, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Это дело очень нужное, методика переливания плазмы оправдывает надежды, и риск ее использования соизмерим с пользой, которую можно извлечь, — считает эксперт.

Однако надо понимать, что для проведения правильного сбора такого материала нужно провести как минимум пять различных тестов. Их нехватка может помешать реализации идеи.

— Во-первых, нужен отрицательный тест на COVID-19 , чтобы подтвердить выздоровление, — объяснил Павел Волчков. — Во-вторых, — тест на наличие антител, который просто отвечает на вопрос: есть они или нет. В-третьих, если они имеются, тест на количество антител: их может быть как много, так и совсем мало, причем это не зависит от тяжести перенесенной болезни. В-четвертых, нужно определить, антитела к каким вирусным белкам содержатся в сыворотке (плазме) — это необходимо для исследовательской работы, которая должна проводиться параллельно. Так мы определим, какая плазма лечит лучше. И пятый пугкт — нужно понять, есть ли какие-то другие патогены в плазме, чтобы не заразить человека иной инфекцией.

С целесообразностью создания такого центра согласен и заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов.

— Так как до сих пор эффективная терапия COVID-19 отсутствует, любые методы лечения, показавшие эффективность, должны исследоваться и, возможно, применяться у тяжёлых больных, — считает он. — В России пока не очень большое количество больных тяжёлыми формами COVID-19. Поэтому вопрос о массовом применении плазмы переболевших лиц не стоит так остро, как в странах с тяжёлой заболеваемостью. Тем не менее, перспективы у данного метода лечения есть.

Понадобится этот метод срочно или нет, покажет развитие эпидситуации, отметил ученый. Но надо понимать, что организовать массовый забор плазмы и ее подготовку в условиях самоизоляции будет непросто. Еще одной сложностью станет то, что в России кратно меньше людей, которые подтверждённо заболели и вылечились от COVID-19.

Пассивная иммунизация

«Известия» уже писали о методе переливания плазмы с антителами выздоровевших людей. В нем нет ничего принципиально нового. Каждый человек «пассивно иммунизируется», когда получает антитела против инфекционных заболеваний с материнским молоком.

— Сейчас мы можем стать свидетелями беспрецедентного по масштабам опыта применения пассивной иммунизации, — заявил профессор Школы биомедицины Дальневосточного Федерального университета (вуз-участник проекта повышения конкурентоспособности «5-100») Михаил Щелканов.

Однако в России у применения данного метода могут быть проблемы в связи с постановлением правительства, которое определяет срок в 120 суток как карантин. Этот период времени требуется для того, чтобы исключить инфекционные заболевания, которые, возможно, присутствуют в плазме крови. Впрочем, не исключено, что развитие эпидситуации в России может скорректировать эту норму.

«Известия» отправили официальный запрос по поводу перспектив создания в стране центра донорской плазмы в оперативный штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.