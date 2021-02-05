Материнская плата: риск инфаркта у беременных с COVID выше в 25 раз

Риски осложнений на сердце у беременных, поступивших в роддома с СOVID-19, оказались значительно выше, чем у здоровых женщин, ожидающих ребенка. Это показало исследование специалистов из США, которые проанализировали данные более чем 400 тыс. рожениц. Выяснилось, что вероятность развития инфаркта миокарда у этой категории пациенток выше в 25 раз, а риск возникновения венозной тромбоэмболии — вдвое. Как пояснили «Известиям» российские эксперты, при беременности свертываемость крови повышается в 10 раз. Коронавирусная инфекция также способствует сгущению крови и образованию тромбов. Сочетание данных факторов может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому в период пандемии медики должны пристальнее следить за состоянием будущих мам.

Тяжелая ноша

Специалисты отделения сердечно-сосудистой медицины клиники Brigham and Women's Hospital совместно с другими научными коллективами опубликовали одно из самых масштабных исследований по беременным с COVID-19. Среди 406 446 женщин, госпитализированных для родов за восемь месяцев исследования, 6380 (1,6%) подхватили заболевание. Среди инфицированных рожениц 98,9% были выписаны домой после родов, 212 (3,3%) нуждались в интенсивной терапии, 86 (1,3%) были переведены на ИВЛ, а девять (0,1%) умерли в больнице.

«Хотя внутрибольничная смертность была низкой, она была значительно выше у женщин с COVID-19, чем среди здоровых», — сказано в тексте статьи.

При этом выяснилось, что инфаркт миокарда у женщин с коронавирусом случается в 25 раз чаще, чем у здоровых беременных. Также у них оказался вдвое повышен риск венозной тромбоэмболии (наличие тромба в венах. — «Известия»).

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Если беременная заболевает COVID-19, у нее повышается риск развития различных сердечно-сосудистых осложнений, среди которых может быть и инфаркт миокарда, сообщила «Известиям» акушер-гинеколог, гемостазиолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Надежда Стулева.

— При беременности свертываемость крови повышается в 10 раз. Если женщину госпитализируют в стационар с целью сохранения беременности и лечения, то сама госпитализация (обездвиживание пациентки) повышает свертываемость в 18 раз. Если при этом у женщины отягощенный анамнез (акушерско-гинекологический, личный тромботический и семейный, наличие гипертонии, сахарного диабета и т.д.), то риск только увеличивается, — пояснила эксперт.

А если они при этом еще и заражаются коронавирусом, то риск осложнений возрастает. COVID-19 сильно активирует систему гемостаза, приводя к перфузионным нарушениям (нарушению микроциркуляции в сосудах). Поэтому зараженным пациенткам в период беременности необходимо уделять как можно больше внимания, чтобы не пропустить развитие опасных симптомов.

Повреждает миокард

Ранее специалисты из отделения инфекционных заболеваний больницы Аристидес Фиалло Доминиканской Республики опубликовали исследование, в котором показали, что у беременных могут развиться серьезные патологии сердца вследствие инфекционного процесса. Из 154 таких пациенток с диагнозом COVID-19 у 15 (9,7%) развилось повреждение миокарда. Все они были госпитализированы в отделение интенсивной терапии, 86,6% нуждались в интубации.

Кроме того, у всех пациентов появилась дисфункция левого желудочка, подтвержденная на эхокардиограмме. «К сожалению, две пациентки с учащенным сердцебиением умерли через несколько дней после госпитализации», — сказано в тексте исследования.

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И это может быть следствием коронавирусной болезни. Известно, что беременность увеличивает риск серьезных заболеваний, связанных с респираторными вирусными инфекциями , сообщила «Известиям» врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.

— Во время эпидемии гриппа H1N1 в 2009 году на беременных женщин приходилось 5% смертей в США, хотя эти пациентки составляли около 1% населения, — рассказала она.

Кроме того, SARS-CoV-2 поражает легкие и сердечно-сосудистую систему, которые при беременности и так испытывают повышенные нагрузки.

Бьется за двоих

— В сравнительном исследовании было показано, что коронавирус повышает риск инфаркта среди беременных. Это может быть обусловлено двумя причинами: воспалительный стресс и дисфункция эндотелия и вследствие сужение коронарных сосудов, — рассказал «Известиям» кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов.

Обычно инфаркт миокарда развивается в атеросклеротически пораженных коронарных артериях (главные артерии сердца). Но беременные женщины относятся к молодой категории пациентов, вероятность атеросклероза у них минимальная. Речь может идти о тотальном сужении коронарных сосудов в результате активации воспалительных маркеров дисфункции эндотелия и выброса большого количества адреналина.

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— Безусловно, необходимо проанализировать и наличие сопутствующих заболеваний, наследственную отягощенность по сердечным заболеваниям и возраст этой группы пациентов, — добавил кардиолог.

Специалисты подчеркивают, что также необходимо изучать отдаленные результаты и отложенный эффект у беременных женщин в проспективных исследованиях. Существует вероятность, что инфекция может вызвать осложнения на сердце в будущем. Специалисты из США говорят, что более высокие показатели тромботических осложнений и смерти среди беременных с COVID-19 подчеркивают необходимость разработки стратегий по минимизации риска для этой категории.