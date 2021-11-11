Пол беды: беременные мальчиками хуже защищены от СOVID-19

Пол будущего ребенка может определять иммунный ответ матери при столкновении с бактериальными и вирусными инфекциями, в том числе и СOVID-19. Об этом «Известиям» рассказали российские акушеры. Поводом стало исследование американских ученых, которые проанализировали защитные реакции беременных. В него были включены 68 беременных женщин, из которых 38 заразились SARS-CoV-2 в течение третьего триместра. Исследование показало, что организм будущих мам вырабатывает меньшие титры защитных антител к коронавирусу, если пол будущего ребенка мужской. Более того, и сама мама передает мальчику меньшее количество нейтрализующих антител. Как считают российские специалисты, на это влияют гормоны. Чтобы избежать осложнений, всем женщинам, которые готовятся к беременности, медики рекомендуют пройти вакцинацию.

Иммунные различия

О том, что мужчины тяжелее переносят новую коронавирусную инфекцию, ученые заявляли не раз. Однако до сих пор причины этого явления не были изучены до конца. Ученые Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля задумались над тем, не закладывается ли уязвимость мужской иммунной системы к заболеванию еще в утробе матери. Они провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале «Science Translational Medicine». В нем приняли участие 38 женщин, инфицированных SARS-CoV-2 во время третьего триместра беременности (19 из них ждали ребенка мужского пола и столько же — женского). В группу сравнения включили 30 беременных женщин с отрицательным результатом на COVID-19 (15 из них ждали мальчиков, 15 — девочек).

Ученые измеряли уровни защитных антител в крови испытуемых, а также изучали показатели плаценты каждой из них. Выяснилось, что пол плода способен оказывать влияние на материнский и плацентарный противовирусный иммунный ответ, а также на показатели неонатального иммунитета (защитных реакций организма новорожденного. — «Известия»), опосредованного антителами.

Пол беды Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

«Мы показываем, что инфекция SARS-CoV-2 у матери связана со снижением титров специфических IgG-антител, если плод мужского пола», — говорится в статье. То есть беременные с COVID-19, ожидающие рождения мальчиков, показали более низкие уровни антител к коронавирусу, чем будущие мамы девочек. Более того, передача специфических антител через плаценту плоду мужского пола также была снижена. Это говорит о том, что мужчины могут быть более уязвимы для заражения SARS-CoV-2 еще в младенчестве.

Поделись антителом

Предоставленная в этой статье информация крайне интересна, рассказала гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Утишева. Отмеченные закономерности и отличия важны для понимания того, какое значение имеет коронавирусная инфекция во время беременности для будущего потомства.

— Сейчас можно только предполагать, каковы причины различий в иммунитете беременных мальчиками и девочками, — сказала она «Известиям». — Беременность — сложный с точки зрения иммунной системы процесс. Это время, когда женский организм более уязвим перед различными инфекциями. При этом на иммунную систему мамы ложится большая ответственность, ведь ей нужно защитить будущего малыша от вирусных заболеваний.

Плацента при этом выполняет активную роль, участвуя в иммунных реакциях при вирусных заболеваниях. Через плацентарный барьер проникают антитела матери, вырабатываемые в ответ на инфекционные реакции.

Пол беды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В настоящее время накопилось немалое число данных, демонстрирующих, что матери, перенесшие коронавирусную инфекцию во время беременности, «делятся» с новорожденным защитными антителами. Это происходит двумя способами: внутриутробно через плаценту и с грудным молоком, если сохраняется грудное вскармливание, — добавила специалист.

А вот о том, почему мальчикам передается меньшее количество защитных антител, и почему титры снижены у их мам, пока остается только догадываться, говорит Екатерина Утишева. Однако, как подчеркнула эксперт, в практике достоверность исследований подтверждается наблюдениями.

Материнская плата

Практически у всех женщин с наступлением беременности возникает иммунодефицитное состояние. В организме матери вырабатываются особые белковые вещества, которые подавляют иммунный ответ на присутствие чужеродного организма и предотвращает реакцию отторжения плода, пояснила «Известиям» врач акушер-гинеколог клиники «МЕДСИ на Федосьино» Бальжина Тагарова.

— На активацию клеток иммунной системы влияют половые гормоны и гормоны, присутствующие в плаценте, — рассказала эксперт. — Клетки плаценты вырабатывают огромное количество интерлейкинов, которые являются частью иммунной системы. Гормоны в этом случае действуют как иммуномодуляторы, регулирующие чувствительность всей системы. Например, гормоны, которые вырабатываются плодом женского пола, являются иммуностимуляторами, а мужские, в свою очередь, обладают иммуносупрессорными свойствами (то есть подавляют иммунитет. — «Известия»).

Таким образом, иммунитет беременных девочками работает активнее, а значит, и от инфекции они защищены лучше. Как подчеркнула Бальжина Тагарова, из-за воздействия различных гормонов плод мужского пола в целом больше подвержен к различным внутриутробным осложнениям, в отличие от женского.

Пол беды Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

«Полученные данные об изменениях в иммунном ответе беременной в зависимости от пола ребенка в будущем могут помочь объяснить повышенную заболеваемость и смертность среди новорожденных мальчиков от коронавирусной инфекции. Также учет пола будет полезен при диагностике патологий плаценты у инфицированных матерей», — указано в исследовании.

— Более высокую заболеваемость среди мужчин во взрослом возрасте объясняют гендерными различиями в количестве рецепторов, с которыми взаимодействует коронавирус при поражении клеток. В период новорожденности эти различия, как становится ясно из исследования, могут быть связаны с разницей во внутриутробном иммунитете, — подчеркнула Екатерина Утишева.

Авторами исследования рекомендовано пройти вакцинацию всем женщинам, которые готовятся к будущей беременности. Таким образом можно избежать самых грозных акушерских осложнений и родить здоровых малышей независимо от их пола.

— Главная задача прививки перед планированием беременности — защитить будущую мать и ее ребенка от заболевания, — сообщила ранее в интервью «Известиям» заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, профессор Наталия Долгушина.

По ее словам, планировать беременность целесообразно через две–три недели после введения второго компонента вакцины, когда сформируется полноценный иммунитет против вируса.