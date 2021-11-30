Ростуризм сообщил о нахождении в ЮАР не менее 500 туристов из России

В ЮАР находятся как минимум 500 российских туристов, среди них нет организованных путешественников. Об этом 30 ноября заявили в пресс-службе Ростуризма.

«По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас нет российских организованных туристов. Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным Генерального консульства России в Кейптауне, в настоящее время в ЮАР находится по меньшей мере 500 россиян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на консульский учет встают далеко не все прибывающие в ЮАР граждане России, в связи с чем Ростуризм рекомендует находящимся там российским туристам сообщить о себе в посольство РФ для получения оперативной информации о возможных вариантах возвращения на родину, а также отслеживать актуальную информацию на официальных сайтах МИД России и Росавиации.

В ведомстве сообщили, что 3 декабря состоится коммерческий вывозной рейс для российских граждан по маршруту Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва. Список желающих лететь этим рейсом формирует Генконсульство РФ в Кейптауне. Также сотрудники Генконсульства прорабатывают с представителями западных авиакомпаний возможность допуска на самолеты российских граждан, которые могли бы вернуться в РФ транзитом через Европу. По имеющимся данным, вывозить пассажиров из ЮАР продолжает Lufthansa, в ближайшие дни возможно возобновление полетов British Airways и Air France.

Кроме того, в Ростуризме сообщили о запуске на сайте штабтуризм.рф онлайн-формы для сбора обращений от находящихся в ЮАР российских туристов. В ведомстве напомнили, что граждане РФ испытывают трудности с вылетом из ЮАР, поскольку ряд третьих стран ограничил авиасообщение с этим государством из-за нового штамма коронавируса. При этом прямого авиасообщения между Россией и ЮАР нет.

Ранее в тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж. Она подчеркнула, что ситуация с закрытием границ в мире стремительно меняется и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем.

Тогда же Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для пребывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

До этого, 29 ноября, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» выступил за внедрение «израильского» примера, то есть, по его словам, за фактическое закрытие авиасообщения с большинством стран на некоторое время, например на ближайшие три недели, либо ограничение с ними количества рейсов. Свою позицию он объяснил тем, что, несмотря на то что источником новой мутации является ЮАР, в других странах, в том числе и европейских, уже есть случаи передачи «Омикрона».

С 28 ноября из-за «Омикрона» Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга.

В РФ граждан бесплатно прививают от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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