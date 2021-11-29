Иммунолог назвал способные приостановить распространение «Омикрона» меры

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в понедельник, 29 ноября, в беседе с «Известиями» назвал наиболее эффективные меры, которые необходимо ввести, чтобы замедлить возможное распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» в России.

«Надо понимать, что у нас нет цели с учетом там всех обстоятельств предотвратить появление «Омикрон»-линии в России. Не такой возможности просто. Есть возможность замедлить темпы ее распространения и позже столкнутся с ее популяционными последствиями. Вот эта та цель которую надо ставить, но возможности для действий очень мало, очень мало времени», — указал он.

Крючков выступил за внедрение «израильского» примера, то есть за фактического закрытие авиасообщения с большинством стран на некоторое время, например, на ближайшие три недели, ну или ограничения с ними количества рейсов. Свое позицию он объяснил тем, что несмотря на то, что источником новой мутации является Южная Африка в других странах, в том часике и европейских уже есть случаи передачи «Омикрона». Кроме того, уже есть в случаи, когда непонятно куда вирус «утек».

Эксперт призвал серьезно расширить список потенциально опасных стран, откуда может быть завезен новый вариант. В него, по мнению вирусолога, должны быть включены не только страны, где зафиксированы случаи распространения «Омикрона», но и большие транспортные хабы, например, Турция.

Кроме того, Крючков выразил уверенность в необходимости внести в этот список и Египет, так как согласно европейским данным, зараженные новым штаммом прибывают оттуда и, видимо, процесс распространения его там уже идет.

Помимо снижения пассажирского потока из заграницы, особенно высокорискового, иммунолог призвал выставить гораздо более серьезный санитарный кардон в аэропортах.

«Например, нужно параллельно с ПЦР всем делать экспресс-тест на антиген, сразу же, параллельно мазки делать. Значит, это первое. Второе — ПЦР-тест нужно использовать ровно тот, они не все позволяют, который позволит идентифицировать именно «Омикрон»-линию, дифференцировать от других линий», — предложил эксперт.

Ранее в этот же день замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 вскоре объявит о мерах в связи с «Омикроном».

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