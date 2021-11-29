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МИД РФ анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса
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МИД РФ анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса

МИД: оперштаб вскоре объявит о мерах в связи с новым штаммом коронавируса
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Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 вскоре объявит о мерах в связи с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил в понедельник, 29 ноября, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством [вице-премьера РФ] Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», — отметил Иванов в беседе с «РИА Новости».

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Ранее в этот день во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о высоком риске распространения нового штамма COVID-19. В связи с этим организация призвала ускорить темпы вакцинации населения стран. Кроме того, специалисты рекомендовали государствам увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

Вместе с тем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в воскресенье отметил, что в России этот штамм пока не обнаружен. Тогда как 26 ноября стало известно, что Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона».

24 ноября президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. Спустя пять дней глава государства рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, а также контролировать темпы вакцинации.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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