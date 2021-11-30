Попова рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома

Новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж. Об этом 30 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, лучше провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее в тот же день Попова заявила, что Россия вводит двухнедельный карантин для пребывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и ряде других стран, объявивших об обнаружении нового штамма.

До этого, 29 ноября, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» выступил за внедрение «израильского» примера, то есть, по его словам, за фактическое закрытие авиасообщения с большинством стран на некоторое время, например на ближайшие три недели, либо ограничение с ними количества рейсов. Свою позицию он объяснил тем, что, несмотря на то что источником новой мутации является Южная Африка, в других странах, в том числе и европейских, уже есть случаи передачи «Омикрона».

Тогда же посольство Египта в РФ заверило в безопасности курортов на фоне штамма «Омикрон». Утверждалось, что ситуация на курортах и в других туристических местах не представляет никакой эпидемиологической опасности для россиян.

С 28 ноября из-за «Омикрона» Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга.

24 октября Попова заявила, что жители России должны приложить максимум усилий для борьбы с коронавирусом, чтобы «хорошо встретить Новый год». Она отметила, что для этого необходимо ограничить контакты и вакцинироваться.

В РФ граждан прививают от коронавируса бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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