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Посольство Египта заверило в безопасности курортов на фоне «Омикрон»-штамма

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Курорты Египта остаются безопасными для россиян, в стране не зарегистрировано ни одного случая нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в понедельник, 29 ноября, заявили «Известиям» в посольстве страны в России.

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«В Египте не зарегистрировано ни одного случая нового штамма вируса. Ситуация на курортах и в других туристических местах не представляет никакой эпидемиологической опасности для россиян», — отметили в дипмиссии.

Египет перестал принимать рейсы из Южной Африки со дня, когда там был зафиксирован новый штамм. В стране сформировали комитет, чтобы следить за всем, что связано с новым вариантом коронавируса.

Ранее, 29 ноября, официальный представитель министерства здравоохранения Египта Хосам Гаффар опроверг сообщения о прибывшем в страну из ЮАР пассажире с новым штаммом коронавируса «Омикрон». По его словам, всем прибывшим из ЮАР был сделан ПЦР-тест. На борту самолета находились 11 пассажиров, результаты их тестов были отрицательными.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при этом отметили, что вероятность дальнейшего распространения «Омикрон»-штамма на глобальном уровне высока. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлено распространение нового варианта.

Россия с 28 ноября ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за штамма «Омикрон».

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112

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