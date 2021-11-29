В Египте опровергли сообщения о пассажире из ЮАР со штаммом «Омикрон»

Официальный представитель министерства здравоохранения Египта Хосам Гаффар опроверг сообщения о прибывшем в страну из ЮАР пассажире с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 29 ноября сообщила на своем сайте газета Ahram.

По его словам, всем прибывшим из ЮАР был сделан ПЦР-тест. На борту самолета находились 11 пассажиров, результаты их тестов были отрицательными.

Как добавил представитель минздрава Египта, в соответствии с процедурами, рекомендованными Верховным комитетом для борьбы с вирусом, пассажиры самолета будут на домашней изоляции в течение двух недель.

Ранее в этот день Германия ввела обязательный ПЦР-тест на коронавирус для прибывающих из ЮАР из-за угрозы распространения штамма «Омикрон». В случае отрицательных значений человек может уйти на домашний карантин, но обязан сдать тесты на 5-й и 13-й день после прибытия в страну.

29 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что вероятность дальнейшего распространения этого штамма на глобальном уровне высока. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлено распространение «Омикрона».

28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. В тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» обнаружен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого новый вариант коронавируса зафиксировали в Бельгии и Италии.