Германия ввела обязательный ПЦР-тест на COVID-19 для прибывающих из ЮАР

Германия ввела обязательный ПЦР-тест на коронавирус для прибывающих из ЮАР из-за угрозы распространения штамма «Омикрон». Об этом 29 ноября сообщил представитель МВД страны Стив Альтер.

«Новое (касательно правил прибытия из ЮАР. — Ред.) заключается в том, что при въезде нужно сдать ПЦР-тест. Это означает, что прибывающие на этих рейсах в аэропортах Германии (это Франкфурт-на-Майне и Мюнхен) препровождаются в специальные зоны для сдачи ПЦР-теста, и после объявления результата решается, как быть дальше. Если он [результат теста] положительный, то ведомство по вопросам здравоохранения решает, куда разместить человека», — сказал он на брифинге.

Если же результат теста отрицательный, человек может уйти на домашний карантин, но должен сдать тесты на 5-й и 13-й день после прибытия, указал представитель МВД ФРГ.

Ранее в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, согласно предварительным данным, риск заражения «Омикроном» людей, перенесших COVID-19, выше.

В организации также отметили, что вероятность дальнейшего распространения этого штамма на глобальном уровне высока. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлено распространение «Омикрона».

28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. Всего в страну несколькими рейсами прибыл 61 человек, до того как полеты запретили. Всех их поместили в условия изоляции, и у всех взяли тест на COVID-19. При этом в тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» обнаружен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого новый вариант коронавируса зафиксировали в Бельгии и Италии.

О риске распространения нового штамма 24 ноября предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.