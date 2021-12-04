Игра в омикрона: чем грозит новый штамм курсу рубля

В декабре волатильность рубля будет набирать обороты, прогнозируют опрошенные аналитики банков. Но уже в I квартале следующего года финансисты ожидают укрепления национальной валюты. Многое будет зависеть от развития геополитической конъюнктуры, от эпидемиологической ситуации, от топливных котировок, от импорта-экспорта. Подробности — в материале «Известий».

«Потенциал к укреплению у рубля есть»

Под давлением геополитических новостей и перспектив распространения нового штамма коронавируса курс рубля к доллару под конец ноября вернулся на уровни апреля этого года.

— Без ослабления влияния этих факторов сложно ожидать возврата рубля на прежние уровни в декабре, — говорит аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. — Тем не менее потенциал к умеренному укреплению у рубля всё же есть. Пока нельзя предсказать, насколько опасным будет новый штамм вируса, но, на наш взгляд, эпидемиологические опасения на рынке должны постепенно ослабиться.

Эпидемиологическая неопределенность могла бы заставить и ФРС США повременить с ускорением сворачивания программы покупки активов. Однако в своих последних заявлениях Джером Пауэлл начал придерживаться существенно более жесткой позиции.

— Мы ожидаем, что опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США усилятся во второй половине месяца после заседания ФРС. В результате курс USDRUB, вероятно, закончит 2021 год на уровнях около 74 рублей за доллар, — отмечает Григорьев.

Важно отметить, что декабрь — традиционно месяц предпраздничных покупок и новогодних поездок, то есть роста спроса на валюту. Однако в этом году всё это сдерживается ограничениями на туризм и компенсируется высокими экспортными доходами. Кроме того, в последнем месяце уходящего года многие компании дополнительно продают валюту перед выплатой промежуточных дивидендов в начале грядущего года.

— Поэтому основные риски для рубля сейчас связаны с внешними факторами — настроениями на глобальных рынках и оценкой геополитических рисков, — говорит директор по инвестициям «Локо-Инвест Управление активами» Дмитрий Полевой. — Если в последних двух случаях будет сохраняться пессимизм и повышенная неопределенность, то курс в декабре может оставаться близко к 74–76 рублям за доллар.

По мнению Дмитрия Полевого, если страхи относительного нового штамма вируса не реализуются, настроения на рынках стабилизируются, а оценки геополитических рисков снизятся, то рубль в декабре способен показать укрепление до 72–73 за доллар.

Главный экономист Deutsche Bank по России Петр Сидоров допускает, что сезонные факторы могут всё же иметь определенные риски для рубля. Причина: финансовые потоки перед концом года и риски от более низкой ликвидности на рынках.

— Волатильность курса рубля в декабре может быть существенной , — предполагает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров . — Против рубля могут продолжить играть и геополитические вбросы, которые в ноябре привели к заметному ослаблению российской валюты. Кроме того, цены на нефть снизились довольно резко.

Евгений Винокуров, как и другие эксперты, также выделяет и фактор начала сокращения количественного смягчения (QE) в США в ноябре. Когда это случилось в 2013 году, все валюты развивающихся экономик упали относительно доллара на 3–5%, напоминает специалист.

— В таких условиях повышенной неопределенности можно представить выплески курса ближе к 77, хотя мы исходим из базового предположения о 73–75 рублях, не выше, — рассчитывает Евгений Винокуров.

Игра в омикрона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева уверена, что декабрьская траектория рубля будет иметь дискретный характер — перевес негатива касательно геополитики будет удерживать российскую валюту в недооцененном состоянии (74,5–76,5 рубля за доллар).

— Наоборот, улучшение повестки позволит доллар-рублю вернуться в интервал 72–73, — отмечает Кошелева. — С точки зрения потоковых факторов, последний сценарий будет поддержан не столько динамикой цен на нефть, сколько подготовкой экспортеров к выплате дивидендов в конце декабря — начале января.

Евгения Кошелева указывает, что в настоящее время паника из-за нового штамма не столь важна, нежели опасения по поводу его последствий. Банкир подчеркивает, что стратегия ведущих центральных банков (ЕЦБ и ФРС) будет понятна только 15–16 декабря, и в случае более «жестких» сигналов хотя бы от одного из них, валюты развивающихся стран могут остаться под давлением.

Профиль рубля в I квартале 2022 года

Очевидно, фактор нового штамма сильно увеличил неопределенность, поддерживая волатильность на рынках. Однако к началу следующего года ситуация, вероятнее всего, прояснится, поэтому и риски должны снизиться, полагает директор по инвестициям «Локо-Инвест Управление активами» Дмитрий Полевой.

— В I квартале следующего года мы ожидаем скорее укрепления рубля, но многое будет зависеть от геополитической конъюнктуры, — говорит Петр Сидоров. — Цены на нефть должны стать отрицательным фактором для рубля в 2022 году, но это будет более заметно к середине года, чем в самом начале.

В то же время, продолжает финансист, сезонность платежного баланса в I квартале более положительная в связи с относительно низким оттоком капитала и экспортом природного газа.

— Рубль чувствителен к общей динамике на рынке валют развивающихся стран, но менее уязвим, чем многие из них, к снижению темпов мирового роста и более быстрому повышению ставок ФРС США, — подчеркнул Сидоров.

Рублевые активы по-прежнему остаются привлекательными для carry-trade из-за существенно более высоких ставок по ним в сравнении с долларовыми. Любое снижение геополитической премии и опасений относительно «Омикрон»-штамма может двинуть рубль ближе к 70–72 рублям за доллар в I квартале 2022 года, прогнозирует Евгений Винокуров.

— В течение ближайших месяцев рубль останется восприимчивым к любым геополитическим или эпидемиологическим новостям, — убежден старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. — В то же время фундаментальные факторы выступают в пользу его укрепления. Цены на нефть, несмотря на произошедшую коррекцию, остаются высокими, а если ОПЕК+ отреагирует на происходящее и скорректирует в меньшую сторону плановое повышение на 400 тыс. баррелей в сутки в январе, котировки нефти могут вновь пойти в рост. Цены на газ растут на фоне достаточно холодной зимы и превышающего средние величины отбора газа из европейских газовых хранилищ на фоне минимального с 2013 года уровня запасов.

Игра в омикрона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Максим Петроневич ожидает сокращения спроса на импорт в России после пиковых декабрьских поставок. Процентные ставки остаются высокими, что позволяет смягчить отток капитала в случае усиления ожидания более скорого ужесточения политики ФРС на фоне всплеска инфляции.

— В отсутствие новой негативной информации российские рынки будут постепенно отыгрывать потери, до конца года мы сохраняем прогноз на укрепление рубля: в течение I квартала мы вновь можем увидеть уровни 70–72 рубля за доллар, — делится своим прогнозом Максим Петроневич. — С учетом того, что потенциальный урон от нового штамма вируса вполне может оказаться переоцененным и рынки могут скорректировать свой тревожный настрой в сторону большего оптимизма и праздничного настроения в преддверии католического Рождества, основным риском для рубля выступает ситуация вокруг Украины.

Как считает Виктор Григорьев, в I квартале следующего года геополитические опасения могут и ослабнуть. И причиной этому может послужить встреча президентов РФ и США, подготовка к проведению которой идет в настоящее время.

— При этом даже если новый штамм вируса станет серьезной угрозой, то за ближайшие несколько месяцев страны могут принять все необходимые меры противодействия. В частности, как сообщается, могут быть соответствующим образом изменены вакцины, — говорит Виктор Григорьев. — В результате у рубля есть потенциал к укреплению на фоне высоких цен на энергоресурсы и повышенных уровней ключевой ставки.

Тем не менее, дополняет он, всё большее давление на рубль и другие валюты развивающихся рынков (emerging markets, EM) могут оказывать ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в США. ФРС сигнализировала о готовности к ускорению сворачивания программы QE, что сулит более ранними сроками повышения ставки.

— К концу I квартала 2022 года американский регулятор может предоставить более конкретные планы по повышению ставки, что должно привести к укреплению доллара, — говорит эксперт банка «Санкт-Петербург». — Тем не менее мы ожидаем, что ФРС удастся заранее подготовить рынок к таким действиям, и курс к концу марта может снизиться до 73 рублей за доллар.