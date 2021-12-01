Цена на нефть обвалилась до рекордно низких значений

Цены на нефть упали до рекордно низких значений марта 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE на среду, 1 декабря.

Марка Brent в моменте стоила меньше $68 за баррель. Таким образом, всего за сутки она подешевела почти на 10%.

Потом котировки отыгрались, и на закрытии торгов за баррель давали около $70. Падение стоимости напрямую связывают с сообщениями о новом штамме «Омикрон».

Сейчас инвесторы выходят из нефтяных активов, так как опасаются новых санитарных ограничений, которые могут привести к прекращению транспортного сообщения и сокращению спроса на топливо.

17 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 7 октября. Нефть Brent торговалась на уровне $79,91 за баррель, что говорит о снижении на 3,05%.