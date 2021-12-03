Пункт и значение: по итогам года инфляции прописали рост выше 8%

Инфляция в следующем году вряд ли достигнет целевого показателя в 4%, а по итогам нынешнего, скорее всего, превысит 8%, считают опрошенные «Известиями» аналитики . По их мнению, замедление роста цен начнется уже в ближайшее время под влиянием жесткой монетарной политики и закредитованности населения, а также окончания фазы предновогоднего спроса. Очередным главным драйвером инфляции стал сектор услуг, а основным фактором неопределенности эксперты назвали новый штамм коронавируса . При этом планируемый властями рост ВВП на уровне 3% в следующем году маловероятен, полагают экономисты.

«Эстафетная палочка» туризму

Последние данные Росстата, опубликованные на этой неделе, свидетельствуют об ускорении инфляции. За неделю с 23 по 29 ноября цены выросли на 0,46%, что более чем в два раза быстрее, чем за предшествующие семь дней (0,2%) . Таким образом, с начала года инфляция выросла на 7,51%, что выше официального прогноза Минэка (7,4%). Банк России ожидает подорожание товаров и услуг в коридоре 7,4–7,9%. В следующем году ЦБ прогнозирует рост цен на 4–4,5% и не видит вероятности повышения ключевой ставки до двузначных показателей. Согласно свежему обзору Минэка, основной причиной разгона инфляции стало предновогоднее удорожание поездок в Турцию на 55,2%. С учетом последних тенденций инфляция в годовом выражении ускорилась до 8,38%, следует из документа .

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До середины ноября одним из ключевых драйверов инфляции выступала плодоовощная продукция, но по мере завершения сезона уборки урожая по многим категориям цены начинают снижаться , заметила вице-президент ЦСР Диана Каплинская. По ее словам, «эстафетная палочка» была передана сектору услуг — средняя стоимость поездки на отдых в Турцию за минувшую неделю выросла в 1,6 раза . Эксперт связала это с высоким спросом на покупку туров на период новогодних праздников — бюджетные варианты раскупают заранее, а их предложение ограничено, причем к Новому году туроператоры могут дополнительно повышать цены. Усилить эффект роста спроса на турецкое направление могло ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе, предположила Диана Каплинская. Однако туристический фактор, по ее оценке, носил разовый характер и в декабре инфляционное давление пойдет на спад. Тем не менее шансы на снижение роста цен до официальных прогнозов уже минимальны и в лучшем случае по итогам года они вырастут на 8% , спрогнозировала эксперт.

Динамика цен в следующем году во многом будет определяться угрозой нового штамма коронавируса, уверена аналитик. Если существующие вакцины можно будет быстро адаптировать к «Омикрону» и новых серьезных ограничительных мер в крупнейших странах удастся избежать, то инфляционное давление начнет снижаться, полагает эксперт. Кроме того, она ожидает некоторого «охлаждения» потребительского спроса в условиях продолжающегося подъема ключевой ставки и роста закредитованности населения.

— Тем не менее этого вряд ли будет достаточно для возращения инфляции к таргету в 4% уже в следующем году — более вероятным будет снижение инфляции примерно до 5–6% к концу 2022-го , — спрогнозировала вице-президент ЦСР.

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По оценкам АКРА, инфляция по итогам этого года достигнет 8,1–8,2%. Вместе с тем агентство более оптимистично в отношении роста цен в 2022-м — 4–4,6% . Такой сценарий возможен как за счет снижения вклада внешних факторов — энергетических и продовольственных цен, курса рубля, так и благодаря жесткой денежно-кредитной политике, объяснил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Суммарный вклад повышения ключевой ставки он оценил в 3 п. п. из 8% наблюдаемой инфляции, влияние внешних факторов — в 1,4–2 п. п. в годовом выражении. По историческим меркам эти цифры относительно велики, они связаны с повышенным глобальным инфляционным фоном, отметил эксперт.

На пике инфляции

Инфляция в 2021 году составит 8–9%, полагает начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов . По его мнению, тенденция восьмипроцентной инфляции сформировалась еще осенью 2020-го. Главный фактор неопределенности сейчас — новый штамм ковида, согласился он. Учитывая прогресс в разработке и производстве вакцин, умеренные успехи в кампании иммунизации, можно рассчитывать на постепенное затухание темпов роста цен в ближайшие месяцы, ожидает эксперт.

Российская экономика находится вблизи пика инфляции, в годовом выражении она составит около 8,25%, спрогнозировал директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев . По его мнению, ее затухание должно начаться уже в январе. Возвращение к 4% в следующем году абсолютно нереалистично, в лучшем случае рост цен окажется в коридоре 5–6% . Наиболее эффективными инструментами для сдерживания инфляции, помимо ключевой ставки, он назвал сельскохозяйственные интервенции (закупка и продажа товаров государством) и приостановку покупок валюты в рамках «бюджетного правила». При этом эксперт считает маловероятным экономический рост на уровне 3% в следующем году, особенно в условиях жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики.

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Рост цен по итогам года составит около 8%, это «практически медицинский факт», уверен и директор института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. При сохранении жесткой монетарной политики снижение инфляции до таргета в следующем году вполне вероятно , убежден экономист. Однако платой за это станут темпы экономического роста, которые при этом сценарии не превысят 2,5%, спрогнозировал он. По мнению эксперта, в случае повышения ключевой ставки в декабре такой вариант более чем вероятен.

Эксперт ожидает, что затухание инфляции при отсутствии экономических шоков начнется в начале следующего года. Кроме ключевой ставки, сильное влияние на нее оказывает курс рубля, поскольку российская экономика во многом зависит от импорта, пояснил он. Государство может сдерживать инфляцию через госрегулирование цен на отдельные продукты, экспортные пошлины и квотирование, указанные инструменты способны оказаться эффективными, заключил Александр Широв.