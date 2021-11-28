Кремль выразил надежду на встречу Путина и Байдена до конца года

В Кремле надеются, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдет до конца года. Об этом в воскресенье, 28 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По-прежнему дата не определена. Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет. Скорее всего, это будет видеоконференция», — сказал он журналистам.

18 ноября Песков также говорил, что переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Возможными темами станут Украина и НАТО, отмечал он.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года — под вопросом. Однако, по ее словам, американский лидер вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.

Первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена прошел 16 июня в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).