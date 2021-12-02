Чего только нефть: как повлияет на рынок сохранение сделки ОПЕК+

Решение стран ОПЕК+ сохранить условия сделки по объему нефтедобычи не приведет к резким изменениям цен на черное золото — котировки останутся в коридоре $65–75 за баррель , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Участники картеля на министерской встрече 2 декабря решили не менять стратегию и увеличить добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки в январе. Аналитики считают, что такое соглашение выгодно крупнейшим экспортерам нефти — Саудовской Аравии и России, при этом оно является компромиссным, так как в случае необходимости альянс сможет ограничить рост добычи в следующем месяце. Котировки отреагировали на решение небольшим ростом. Впрочем, эксперты предупреждают, что в ближайшее время нефть будет показывать высокую волатильность. Главным фактором, влияющим на цены, останется ситуация с пандемией коронавируса — в случае значительного распространения инфекции спрос на топливо и котировки будут снижаться.

В ожидании

Страны ОПЕК+ 2 декабря обсудили объемы нефтедобычи на январь 2022 года и оставили условия сделки без изменений, то есть решили увеличить объемы нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки.

— Принятое решение можно назвать отчасти компромиссным. Параметры добычи остались прежними, чтобы не снижать начавшие восстанавливаться темпы роста ВВП нефтедобывающих стран, — сказала «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Выгодно это решение прежде всего крупнейшим экспортерам нефти — Саудовской Аравии и России , уточнила она. Не очень благоприятно оно для тех стран, которые не могут быстро наращивать добычу нефти (Нигерия, Ангола) и которые уже сейчас не выполняют квоты ОПЕК+ в полном объеме, добавила эксперт.

Наталья Мильчакова считает, что увеличение добычи нефти альянсом может быть приостановлено уже в следующем году, если нужно будет избежать дисбаланса на рынке в связи с профицитом предложения . Ранее сообщалось, что технический комитет ОПЕК+ спрогнозировал избыток черного золота на мировом рынке в I квартале 2021 года. В январе он может составить 2 млн баррелей в сутки, в феврале — 3,4 млн, в марте — 3,8 млн.

Чего только нефть Фото: ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Котировки отреагировали на решение ОПЕК+ ростом. 2 декабря на 17:30 мск цена на нефть марки Brent составила $68,2 за баррель, а уже в 19:00 мск поднялась до $69,7, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Впрочем, по словам Натальи Мильчаковой, резких изменений цен на черное золото ожидать не стоит. До конца года можно будет увидеть их колебания в коридоре $65–75 за баррель , считает эксперт.

Кроме решения ОПЕК+ на нефтяной рынок будет оказывать влияние распространение коронавируса , добавила она. Возвращение цены на уровень $80 за бочку и выше будет возможно в случае увеличения дефицита топлива либо после устранения угрозы масштабного распространения штамма коронавируса «Омикрон», заключила эксперт.

Пандемия COVID-19 — важнейший фактор, влияющий на нефтяные котировки, согласен аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Даже новости о высвобождении запасов черного золота из стратегического резерва США не смогли радикально понизить цены, добавил он.

Как писали «Известия», Штаты призывали ОПЕК+ отказаться от сокращения добычи нефти по мере восстановления мировой экономики. После того как страны картеля не прислушались к позиции США, американский президент Джо Байден объявил о намерении высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. По его словам, использование дополнительных ресурсов необходимо для снижения цен на топливо для американцев, а также для баланса спроса и предложения на рынке после пандемии.

Фактор влияния

На фоне новостей о новом штамме коронавируса «Омикрон» и последовавшего ограничения авиасообщения рядом стран на прошлой неделе нефть упала в цене на более чем 11%. По мнению заместителя директора Международного института энергетической политики и дипломатии, советника Центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО Игбала Гулиева, ключевое влияние на котировки оказал не сам факт распространения нового варианта возбудителя COVID-19, а именно меры властей различных государств. Страны ОПЕК+, сохраняя условия сделки, решили показать, что рынок сегодня сбалансирован, идет восстановление спроса на энергоносители. При этом картель не принял поспешных решений, взяв паузу до января для лучшей оценки ситуации на рынке, масштаба распространения коронавируса и новых ограничений, сказал он.

Чего только нефть Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Avishek Das

— Цена на нефть зажата между спросом и предложением. Если экономика начнет замедляться в связи с распространением нового штамма коронавируса, то упадет и спрос , — считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

ОПЕК+ следовало изменить свои планы по добыче, поскольку ситуация на рынке уже изменилась, сегодняшнее решение может привести к снижению цен на нефть, сказал эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

— Возможно, большинство стран организации были настроены увеличить добычу и договориться за очень короткий срок вряд ли было реально, — отметил он.