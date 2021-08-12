В подвешенном предложении: как изменится спрос на нефть по версии ОПЕК
В ОПЕК сохранили прогноз спроса на нефть в мире в 2021 году. Это следует из отчета организации, опубликованного 12 августа. По оценкам картеля, спрос вырастет на 6 млн баррелей в сутки — до 96,6 млн. При этом Международное энергетическое агентство ухудшило свой прогноз. Там ожидают, что спрос увеличится на 5,3 млн баррелей в сутки, хотя еще в июле оценивало потенциальный рост в 5,4 млн баррелей в сутки. Соотношение спроса и предложения на рынке останется главным фактором, влияющим на нефтяные цены, — в ближайший месяц они сохранятся в диапазоне $67–77 за бочку, прогнозируют аналитики. При этом в случае успешной вакцинации в мире стоимость ресурса до конца года может подняться выше $80 за баррель, считают эксперты.
В нефтяном отчете без перемен
В ОПЕК сохранили прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на уровне 6 млн баррелей в сутки (до 96,6 млн). Это следует из августовского отчета организации. Картель также сохранил оценку восстановления спроса в 2022-м — прогнозируется рост на 3,3 млн баррелей в сутки.
При этом МЭА ухудшило свой аналогичный прогноз. В августовском докладе агентства сказано, что спрос увеличится на 5,3 млн баррелей в сутки, хотя еще в июле МЭА оценивало потенциальный рост в 5,4 млн баррелей в сутки. Потребление нефти в мире в этом году, по оценкам агентства, может достичь 96,2 млн баррелей в сутки.
ОПЕК и МЭА считают, что до конца этого года рынок окончательно не вернется к допандемийному уровню потребления (он останется примерно на 3–5 млн баррелей в сутки ниже), а полностью восстановится только в 2022 году, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
В ОПЕК также прогнозируют рост нефтедобычи в ряде стран, в частности в Канаде, России, Китае, США, Норвегии и Бразилии.
В нашей стране добыча нефти и газового конденсата в 2021 году ожидается на уровне 10,78 млн баррелей в сутки, отмечено в докладе ОПЕК. Прогноз по России был пересмотрен в сторону улучшения. В 2022 году организация ожидает роста добычи в РФ до 11,78 млн баррелей в сутки.
Как писали «Известия», страны ОПЕК+ в ходе министерской встречи 18 июля договорились увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно начиная с августа до полной отмены сокращения в 5,8 млн т на нефтяной картель. Ситуацию на рынке альянс планировал оценить в декабре.
Это решение ОПЕК+ рынок воспринял позитивно, но без особых эмоций, сказал Артем Деев. По его словам, оно было логичным: экономика в мире начала восстанавливаться, резкое увеличение добычи рынок не смог бы «переварить», а постепенное наращивание объемов было вполне адекватным.
Впрочем, по мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, пока всё еще невозможно предсказать, когда закончится пандемия коронавируса, которая влияет на рынок, какие страны она еще затронет и в каком масштабе, будут ли новые локдауны и ограничения на поездки.
— На данный момент рынок нефти находится в дефиците, который был создан благодаря соглашению ОПЕК+ для поддержки стран-экспортеров. Но постепенно он приходит к балансу, который может быть достигнут уже в следующем году, — отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
Продление сделки и кооперация стран ОПЕК+ положительно сказываются на рынке в целом, а колебания цены могут быть оперативно отрегулированы в ходе следующих заседаний министерского комитета (ближайшее планируется в сентябре), добавил он.
11 августа президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, призвал ОПЕК отказаться от сокращения добычи нефти по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены на черное золото. В тот же день нефтяные котировки показали рост, октябрьские фьючерсы Brent в 16:00 мск торговались на уровне около $71,15 за баррель, а 12 августа в то же время — уже $71,20 за бочку, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Ценовой фактор
США просят ОПЕК нарастить добычу, так как в стране растут цены на бензин, а автомобиль — главный двигатель экономики Америки, отметил Артем Деев. Кроме того, на цены давит инфляция, которая в июне и июле 2021 года стала в Штатах рекордной за последние полтора десятка лет (5,4%). США пытаются руками альянса решить собственные проблемы, отметил аналитик.
В данном случае Джо Байдену, как и его предшественнику, бывшему президенту США Дональду Трампу, важно, чтобы инфляция замедлилась, согласна Наталья Мильчакова.
— США заботятся только о своих собственных интересах, но, как ни парадоксально, интересы Америки сегодня совпадают с интересами большинства участников альянса ОПЕК+ в намерении картеля нарастить добычу, — заявила эксперт.
При этом увеличение предложения не должно создавать избыток нефти, чтобы не спровоцировать обвала цен на нефть ниже $60 за баррель, отметила Наталья Мильчакова. Впрочем, даже если добыча нефти будет увеличена после призывов со стороны США и других стран, нуждающихся в дешевой нефти, то объемы вряд ли будут велики, отметил Андрей Маслов.
Нынешние объемы нефтедобычи всё еще меньше доковидных, и в условиях восстановления спроса ОПЕК+ стремится нарастить производство, отметил исполнительный директор департамента рынков капитала «Универ Капитал» Артем Тузов. Но новые пики заболеваемости коронавирусом могут заставить участников картеля вернуться к политике сдерживания добычи, считает эксперт.
По его мнению, при отсутствии серьезных потрясений в мире из-за COVID-19 и эффективном действии вакцин наиболее вероятен сценарий медленного роста нефтяных котировок до конца года к уровню выше $80 за баррель.
Соотношение спроса и предложения на рынке останется главным фактором, влияющим на нефтяные цены, добавила Наталья Мильчакова. По ее мнению, котировки сохранятся в диапазоне $67–77 за баррель в ближайший месяц. Эксперт полагает, что корректировки июльского решения ОПЕК+ возможны в сторону увеличения добычи. Например, если вспышка коронавируса в Китае будет недолгой и спрос на нефть не будет сильно затронут.