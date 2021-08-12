В подвешенном предложении: как изменится спрос на нефть по версии ОПЕК

В ОПЕК сохранили прогноз спроса на нефть в мире в 2021 году. Это следует из отчета организации, опубликованного 12 августа . По оценкам картеля, спрос вырастет на 6 млн баррелей в сутки — до 96,6 млн. При этом Международное энергетическое агентство ухудшило свой прогноз. Там ожидают, что спрос увеличится на 5,3 млн баррелей в сутки, хотя еще в июле оценивало потенциальный рост в 5,4 млн баррелей в сутки. Соотношение спроса и предложения на рынке останется главным фактором, влияющим на нефтяные цены, — в ближайший месяц они сохранятся в диапазоне $67–77 за бочку, прогнозируют аналитики. При этом в случае успешной вакцинации в мире стоимость ресурса до конца года может подняться выше $80 за баррель, считают эксперты.

В нефтяном отчете без перемен

В ОПЕК сохранили прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на уровне 6 млн баррелей в сутки (до 96,6 млн) . Это следует из августовского отчета организации. Картель также сохранил оценку восстановления спроса в 2022-м — прогнозируется рост на 3,3 млн баррелей в сутки.

При этом МЭА ухудшило свой аналогичный прогноз . В августовском докладе агентства сказано, что спрос увеличится на 5,3 млн баррелей в сутки, хотя еще в июле МЭА оценивало потенциальный рост в 5,4 млн баррелей в сутки. Потребление нефти в мире в этом году, по оценкам агентства, может достичь 96,2 млн баррелей в сутки.

ОПЕК и МЭА считают, что до конца этого года рынок окончательно не вернется к допандемийному уровню потребления (он останется примерно на 3–5 млн баррелей в сутки ниже), а полностью восстановится только в 2022 году, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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В ОПЕК также прогнозируют рост нефтедобычи в ряде стран, в частности в Канаде, России, Китае, США, Норвегии и Бразилии.

В нашей стране добыча нефти и газового конденсата в 2021 году ожидается на уровне 10,78 млн баррелей в сутки, отмечено в докладе ОПЕК. Прогноз по России был пересмотрен в сторону улучшения. В 2022 году организация ожидает роста добычи в РФ до 11,78 млн баррелей в сутки.

Как писали «Известия», страны ОПЕК+ в ходе министерской встречи 18 июля договорились увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно начиная с августа до полной отмены сокращения в 5,8 млн т на нефтяной картель . Ситуацию на рынке альянс планировал оценить в декабре.

Это решение ОПЕК+ рынок воспринял позитивно, но без особых эмоций, сказал Артем Деев. По его словам, оно было логичным: экономика в мире начала восстанавливаться, резкое увеличение добычи рынок не смог бы «переварить», а постепенное наращивание объемов было вполне адекватным.

Впрочем, по мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, пока всё еще невозможно предсказать, когда закончится пандемия коронавируса, которая влияет на рынок , какие страны она еще затронет и в каком масштабе, будут ли новые локдауны и ограничения на поездки.

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— На данный момент рынок нефти находится в дефиците, который был создан благодаря соглашению ОПЕК+ для поддержки стран-экспортеров . Но постепенно он приходит к балансу, который может быть достигнут уже в следующем году, — отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Продление сделки и кооперация стран ОПЕК+ положительно сказываются на рынке в целом, а колебания цены могут быть оперативно отрегулированы в ходе следующих заседаний министерского комитета (ближайшее планируется в сентябре), добавил он.

11 августа президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, призвал ОПЕК отказаться от сокращения добычи нефти по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены на черное золото. В тот же день нефтяные котировки показали рост, октябрьские фьючерсы Brent в 16:00 мск торговались на уровне около $71,15 за баррель, а 12 августа в то же время — уже $71,20 за бочку, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Ценовой фактор

США просят ОПЕК нарастить добычу, так как в стране растут цены на бензин, а автомобиль — главный двигатель экономики Америки , отметил Артем Деев. Кроме того, на цены давит инфляция, которая в июне и июле 2021 года стала в Штатах рекордной за последние полтора десятка лет (5,4%). США пытаются руками альянса решить собственные проблемы, отметил аналитик.

В данном случае Джо Байдену, как и его предшественнику, бывшему президенту США Дональду Трампу, важно, чтобы инфляция замедлилась, согласна Наталья Мильчакова.

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— США заботятся только о своих собственных интересах, но, как ни парадоксально, интересы Америки сегодня совпадают с интересами большинства участников альянса ОПЕК+ в намерении картеля нарастить добычу, — заявила эксперт.

При этом увеличение предложения не должно создавать избыток нефти, чтобы не спровоцировать обвала цен на нефть ниже $60 за баррель , отметила Наталья Мильчакова. Впрочем, даже если добыча нефти будет увеличена после призывов со стороны США и других стран, нуждающихся в дешевой нефти, то объемы вряд ли будут велики, отметил Андрей Маслов.

Нынешние объемы нефтедобычи всё еще меньше доковидных, и в условиях восстановления спроса ОПЕК+ стремится нарастить производство, отметил исполнительный директор департамента рынков капитала «Универ Капитал» Артем Тузов. Но новые пики заболеваемости коронавирусом могут заставить участников картеля вернуться к политике сдерживания добычи , считает эксперт.

По его мнению, при отсутствии серьезных потрясений в мире из-за COVID-19 и эффективном действии вакцин наиболее вероятен сценарий медленного роста нефтяных котировок до конца года к уровню выше $80 за баррель.

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