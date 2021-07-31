Выход тяжеловесов: Китай и Индия поборются с ростом цен на нефть

Цена на нефть в очередной раз перевалила за отметку $75 за баррель. Неизвестно, будут ли цены подниматься дальше, но как минимум они стабилизировались на уровне выше докризисного. Этого еще год назад никто не ожидал. Очень многие выиграли от такого положения на нефтяном рынке — от США до России. Но и недовольных тоже хватает, и эти государства начали задумываться о том, что они могут противопоставить высоким ценам. В частности, Индия и Китай допустили продажу своих нефтяных резервов. Смогут ли такие шаги изменить расклады на рынке нефти — в материале «Известий».

Что произошло

Две недели назад ОПЕК+ не без долгих споров смогла достичь нового соглашения по ограничению добычи нефти. В данном случае, впрочем, договоренности были скорее о том, как производство главного топливного ресурса мировой экономики будет восстанавливаться к показателям до кризиса. Окончание сделки было перенесено на декабрь 2022 года, а рост добычи ограничен 400 тыс. баррелей в день каждый месяц. Сейчас нефти производится примерно на 6 млн баррелей в день меньше, чем в начале 2020 года.

Таким образом, еще многие месяцы показатели добычи будут существенно уступать уровню мирового спроса, который уже почти полностью восстановился после кризиса. К примеру, в США потребление нефти по итогам этого года ожидается на уровне 20,7 млн баррелей в сутки, что даже больше, чем полтора года назад. В Китае и так спада потребления на годовых отрезках не было, а в Индии оно уже практически вернулось к докризисному уровню. Схожая картина наблюдается и в других странах. Промышленные запасы в мире уже давно находятся на уровне ниже пятилетнего среднего (в июле — на 8%) и, судя по имеющимся трендам, будут падать еще дальше. Нетрудно предсказать в таких условиях, куда будет направлено изменение нефтяных цен.

Выход тяжеловесов Фото: REUTERS/Ramzi Boudina

Между тем рост цен на нефть, являющуюся основой экономики, неизбежно подстегивает их и в других отраслях. Инфляция становится проблемой для всего мира: практически везде она находится выше установленных центробанками ориентиров. Дорожают продукты питания, строительные материалы, техника. Разумеется, энергоносители не единственная причина разгона цен, но отмахнуться от их влияния также невозможно. Особенно неприятно странам, являющимся крупными нетто-импортерами (остальные из нефтяных цен могут извлекать какую-то выгоду). Они довольно долго выражали недовольство сложившимся положением вещей, а теперь перешли от слов к делу.

Что предпринимают Китай и Индия

На этой неделе китайское правительство объявило о том, что намерено выбросить на рынок до 30 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва. Интересно, что некоторые данные свидетельствуют о том, что процесс начался уже некоторое время назад. Скажем, в июне импорт нефти в Китай достиг минимума с начала года, хотя до этого довольно уверенно рос. Вполне возможно, что уже в прошлом месяце началось замещение импортной нефти местной, залитой в хранилища.

Последние несколько лет Китай старательно накапливал колоссальные стратегические запасы нефти. Это происходило на фоне торговой войны с США и резкого обвала цен на мировом рынке, когда китайские власти решили, что наступил идеальный момент, чтобы «затариться» на будущее. Если в 2016–2017 годах китайский резерв содержал около 500 млн баррелей нефти, то теперь его размеры удвоились. По некоторым оценкам, в запасе содержится достаточно нефти, чтобы обходиться без импорта на протяжении 120 дней, и это еще не предел. Переводя на объемы, речь идет о 1,2–1,3 млрд баррелей.

Крупнейший импортер нефти, таким образом, имеет довольно убедительный аргумент влияния на рынок, и вопрос лишь в том, насколько активно он будет его применять. Очевидно, что пример не мог не воодушевить и других игроков.

Выход тяжеловесов Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Wang Yunlong

Как, например, Индию, занимающую по объемам импорта черного золота третье место в мире. В отличие от Китая, который выходит на рынок понемногу, там решили действовать довольно решительно и за раз продать половину всех своих стратегических запасов. Справедливости ради в Индии они в десятки раз меньше, чем в Китае, и составляют лишь 36 млн баррелей. Хотя одним из обоснований шага является получение средств для строительства новых мощностей стратегического резерва, важной мотивацией называют и желание избежать слишком сильного роста цен и локальных дефицитов топлива (для Индии подобная ситуация не такая уж большая редкость).

Индия, к слову, была одним из главных критиков сделки ОПЕК+, официальные лица неоднократно заявляли, что не поддерживают «искусственных ограничений, направленных на повышение цен». Дели понять можно: дорогая нефть и, соответственно, топливо тормозят восстановление экономики страны после кризиса, причем речь идет как о промышленном секторе, так и о потребительском. Спрос на нефть в Индии заметно выше, чем еще пять лет назад, и роль черного золота в экономике постоянно растет.

К чему это приведет

Смогут ли такие маневры крупных импортеров принципиально изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке? По мнению директора института энергетики и финансов Марселя Салихова, решающую роль даже таким крупным странам сыграть сложно.

— На мой взгляд, продажа нефти из стратегических резервов не окажет существенного влияния на ценовую конъюнктуру или же это влияние окажется краткосрочным. Во-первых, стратегические резервы являются относительно небольшими по сравнению с мировым рынком. Запасы Индии составляют лишь около трети дневного мирового потребления. Скорее это вопрос управления резервами и, возможно, получения прибыли при текущих высоких ценах. В настоящее время цены на нефть находятся на достаточно высоких уровнях и полностью восстановились после недавних распродаж.

По его словам, в ближайшие месяцы рост нефтяных цен может продолжиться на фоне сохранения высоких темпов роста мировой экономики и высокой инфляции.

Выход тяжеловесов Фото: Global Look Press/Jens Büttner

— В этих условиях сырьевые цены выступают антиинфляционным хеджем для инвесторов. В то же время мы полагаем, что в следующем году вероятно снижение нефтяных цен по сравнению с текущим уровнем. Основные причины — стабилизация спроса, рост добычи со стороны ОПЕК+ и сланцевой добычи США.

— Китай и Индия занимают второе и третье место в мире по объемам потребления нефти, — отмечает аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева. — Поэтому снижение импорта нефти с их стороны действительно может охладить нефтяные цены. Для Китая продажа нефти из резервов является весьма оправданной стратегией в текущих условиях. В прошлом году страна активно наращивала свои запасы, закупая нефть по снизившимся ценам из-за разразившегося кризиса, и теперь может реализовать это преимущество, поддержав национальную нефтеперерабатывающую отрасль и снизив инфляционное давление со стороны растущих издержек. Стоит отметить, что в июне Китай предпринял аналогичные действия в отношении ряда цветных металлов, в результате чего мировые цены на них скорректировались вниз приблизительно на 10%, после чего стабилизировались вблизи этих уровней.

Тем не менее пока что участники рынка игнорируют эти «медвежьи» сигналы и нефтяные котировки продолжают расти, добавила собеседница «Известий».

— Однако при снижении закупок нефти Китаем и Индией при одновременном увеличении добычи со стороны ОПЕК+ нефтяной рынок будет быстрее двигаться в сторону баланса, что может стать объективным препятствием для дальнейшего роста цен и может даже спровоцировать их коррекцию.

Выход тяжеловесов Фото: REUTERS/Nick Oxford

Если же цены будут расти и дальше, то в дело вновь может вмешаться ОПЕК+ — слишком сильное подорожание нефти тоже не в ее интересах, рассказал директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

— Мы не ожидаем устойчивого роста цен на нефть выше текущих уровней, так как действия стран — участниц ОПЕК+ по расширению квот добычи в конечном итоге сбалансируют рынок.