Движение вверх: с чем связано возможное подорожание одежды и обуви

Специалисты розничной торговли прогнозируют 10 – 20-процентный рост цен на одежду и обувь. Однако настоящее увеличение цен в рознице, по их словам, российские покупатели заметят лишь к началу 2022 года . Подробности — в материале «Известий».

Одежда и обувь подорожают к осени

В России к осени подорожают одежда и обувь — с таким прогнозом выступили ритейлеры. Так, по словам президента розничной сети Baon Ильи Ярошенко, коллекции нового сезона прибавят в цене 10–15%. А владельцы компаний «Глория Джинс» Владимир Мельников и основатель Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов прогнозируют подорожание продукции на 18–20%.

При этом, отмечает Мельников, осенью подорожание одежды будет малозаметным — рост цен в рознице российские покупатели заметят лишь к началу 2022 года.

— В этом году произошло удорожание на 10%. Если тенденция сохранится, в следующем цены в России могут вырасти до 20%, — добавляет в беседе с «Известиями» коммерческий директор сети детских магазинов «Дочки-сыночки» Светлана Ботадеева.

В то же время некоторые ритейлеры заверили, что в начале нового сезона постараются сохранить цены на уровне 2019 года. Такую позицию заняла Melon Fashion Group (Zarina, BeFree, Love Republic, Sela). Как пояснил гендиректор Михаил Уржумцев, пока компании удается сохранять баланс в регулировке маржи и расходной части. Прогнозировать цены на следующий год Уржумцев не стал.

Причины роста цен

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, повышение цен на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс, происходящий в рознице. По оценкам ведомства, в 2021 году он также останется в границах среднего ежегодного коридора. При этом увеличение цен в первый месяц сезона в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами.

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— Рост стоимости связан с повышением цен на перевозку из Китая и с увеличением стоимости сырья для производства одежды — как полиэфирного волокна, так и хлопка и вискозы на мировых рынках, — объяснили в Минпромторге.

Как рассказал «Известиям» член Ассоциации европейских исследований при РАН Виталий Тепикин, цены на хлопок и эластан в этом году шагнули вверх на 35%. Свою лепту внесли и американские производители, скупив лучшие на рынке синтетические ткани и тем самым создав их дефицит. По этой причине цены на волокно подняли даже малоизвестные компании.

По словам исполнительного директора спортивной компании Forward Олега Баландина, ритейлеры несколько лет пытались удерживать цены на одежду за счет собственной маржи, чтобы они не переходили определенный психологический уровень. Однако нынешней осенью у компаний нет для этого ресурсов

Отчасти причина и в том, что из-за коронавируса оказались разорваны мировые логистические цепочки. На них также оказал влияние инцидент с контейнеровозом Ever Given, который из-за аварии блокировал Суэцкий канал 23 – 29 марта. Это вызвало коллапс грузоперевозок, который обходился мировой торговле в $400 млн в час. И, чтобы покрывать убытки, как производители, так и ритейлеры вынуждены повышать цены.

— Цены вырастут уже в августе с поступлением новой коллекции, — считает Олег Баландин. — Возможно, из-за жары и скопившихся у кого-то товарных остатков может затянуться сейл, но к сентябрю цены на новые коллекции поднимутся. Рост в 10–15% осенью уже многими продекларирован.

Впрочем, по словам эксперта, 10 – 15% — это очевидный минимум: зимние вещи всегда стоят дороже летних, и увеличение цен будет чуть ниже. Но с наступлением следующего летнего сезона рост цен на 20% вполне предсказуем и очевиден в случае отсутствия существенного снижения расходов на транспортную составляющую.

Движение вверх14 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Zhang Jingang/Sipa Asia

Транспортный фактор

По данным пресс-службы Минпромторга, сегодня основной поток импорта одежды в Россию идет из Юго-Восточной Азии. Фрахт по этому направлению по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 5 раз. Если в 2020 году доставка контейнера из Азии стоила $3 – 4 тыс., сейчас — около $15 – 20 тыс., добавляет Олег Баландин.

При этом, по его словам, чем габаритнее груз или ниже его стоимость, тем заметнее будет подорожание. К примеру, если в контейнере лежало товара на $100 тыс., подорожание составит 15%, а если на $50 тыс. — на 30% соответственно.

— Что касается российских производителей, то существенного роста стоимости производства одежды у них не ожидается, — отмечают в Минпромторге. — Увеличение может составить лишь 3 – 5%, что также частично связано с подорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии и ростом коммунальных платежей.

Как объясняют специалисты «Яндекс.Маршрутизации», сегодня ритейлеры не в силах повлиять на удорожание логистики первой мили (морских грузоперевозок), но они могут оптимизировать последнюю милю (доставку до магазинов или конечного покупателя) и за этот счет сократить зарплаты.

— Например, можно расширять временные интервалы доставки и составлять более плотные маршруты для водителей, — рассказали «Известиям» специалисты логистической платформы «Яндекс.Маршрутизация». — Если использовать автоматическое планирование маршрутов, логистические издержки на последней миле сократятся на 10 – 15%.

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Другой способ, к которому начали прибегать российские компании, — перевод производства из Китая в страны постсоветского пространства. Так, например, поступила сеть детских магазинов «Дочки-сыночки».

— Для того чтобы сохранить высокое качество товаров и вместе с тем их стоимость для наших покупателей, было принято решение о переводе производства из Китая в Узбекистан. Это решает проблему логистики и колебания валют, при этом сохраняя высокое качество, — говорит директор сети Светлана Ботадеева.

Что подорожает?

По словам Виталия Тепикина , прежде всего подорожание ощутят покупатели одежды категории массмаркет, которых стало значительно больше еще в первую волну пандемии. Цены на люксовую одежду, скорее всего, изменятся незначительно — в ее стоимость уже заложены все возможные риски.

— Во время пандемии запросы россиян изменились — многие стали экономить на одежде, — рассказывает «Известиям» генеральный директор сервиса для выгодного шопинга Price.ru Елена Суховей. — Наши аналитики отмечают уверенный интерес россиян к массмаркету с начала этого года. Спрос на покупку недорогой одежды в интернете увеличился на 30% с января 2021 года относительно первого полугодия 2020 года.

Цены могут вырасти и на детские товары, в частности форму и одежду к школе, добавляет экономист Юрий Капштык. Их стоимость увеличится на 10 – 15%.

— Отчасти поэтому правительство изыскало возможность материальной поддержки накануне учебного года семей со школьниками. Новые дотации начнут выдавать в августе, чтобы тратили их именно на сборы в школу, а не на что-то другое, — считает Виталий Тепикин.

Как сэкономить на одежде?

Чтобы справиться с последствиями пандемии, 46% бизнеса перешло в онлайн, а 8% активно начали продавать товары на маркетплейсах.

— Прошлогодний локдаун привел к тому, что у компаний возникли трудности с продажей сезонных коллекций, — объясняет генеральный директор компании XWAY Антон Ларин. — В итоге розничные магазины стали ограничивать заказы по количеству товаров и модельным рядам.

Однако чем меньше становился ассортимент, тем больше росли цены, добавляет эксперт. Из-за изменившихся потребительских привычек и стремления привлечь новую аудиторию продавцы стали рассматривать маркетплейсы как эффективную альтернативу торговым точкам.

При этом достоинства маркетплейсов очевидны: выбор на таких площадках зачастую бывает шире, чем в торговых центрах, а потому вероятность найти нестандартный размер или скидку растет. Кроме того, маркетплейсы стремятся поддерживать лояльность аудитории: часто устраивают распродажи, акции, дают промокоды и дарят бесплатную доставку.

— Крупные игроки стараются разгрузить офлайн-магазины, выводя линейки товаров на маркетплейсы по сниженным ценам, — говорит Антон Ларин. — И если раньше там можно было найти преимущественно то, что уже не продавалось в офлайне, то сейчас компании продают на площадках и новые коллекции.

Впрочем, несмотря на выгодные условия, которые онлайн-площадки предлагают покупателям, специалисты советуют не терять время и обновить гардероб «на опережение». Экономист Юрий Капштык указывает, что в связи с отсутствием клиентов и покупательского спроса в магазинах сейчас висят таблички со скидками 50–70%.

— Сейчас сезон, когда можно купить хорошие вещи на осенне-зимний сезон, — говорит Юрий Капштык. — Линейки продаются с огромными скидками, а брендовые и неплохие вещи бизнес-категории уходят по сниженным ценам.