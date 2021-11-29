Удар по бочкам: эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $80

В ближайшие дни нефть марки Brent может вырасти до $76–77 за баррель, а после встречи ОПЕК+ — превысить $80 за бочку. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики. Причинами подорожания могут стать восстановление цены черного золота после резкого снижения на прошлой неделе, наступление холодов, а также ожидание сокращения темпов роста объемов нефтедобычи странами ОПЕК+. После обвала на 11% на прошлой неделе на фоне новостей о новом штамме коронавируса котировки уже начали расти. За день 29 ноября стоимость черного золота увеличилась на 5%, до $75,6 за баррель. Впрочем, если ситуация с СOVID-19 в мире будет только обостряться, то такой рост вполне может нивелировать еще большее падение.

Без паники

Цена барреля Brent может вырасти до $76–77 в ближайшие дни, а после встречи ОПЕК+ — превысить $80 , спрогнозировал «Известиям» эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. 29 ноября нефтяные котировки вновь стали повышаться после обвала на прошлой неделе. Стоимость февральского фьючерса (2022 год) Brent выросла примерно на 5%, до $75,6 за баррель к 17:00 мск , свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Андрей Лобода отметил, что с ейчас цены восстанавливаются после резкого падения более чем на 11% на прошлой неделе. Снижение произошло на фоне новостей о новом штамме коронавируса и ужесточении ограничений в ряде стран . 25 ноября баррель Brent стоил $82, а уже днем позже — $72,8.

Как писали «Известия», 24 ноября британские ученые заявили о риске распространения нового штамма коронавируса, потенциально более опасного, чем остальные варианты. 26 ноября он получил название «Омикрон», ВОЗ отнесла его к категории «вызывающих беспокойство». В этот же день ряд стран объявил об ограничениях авиасообщения.

— Израиль, Сингапур, Великобритания прекратили авиасообщение в связи с новым штамом с африканскими государствами, вполне возможно, что рынок ожидал похожих действий от других стран, — сказал «Известиям» руководитель управления разработки индексов и количественных исследований «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян.

Дальнейшие ужесточения ограничений авиасообщения в мире привели бы к падению спроса на энергоносители , добавил эксперт.

— Однако шок инвесторов и трейдеров уже позади. И хотя неизвестность сроков и исхода в борьбе с пандемией может и дальше демонстрировать просадки цен нефти, большинство участников рынка сегодня умеренно-оптимистично настроены на восстановление и рост экономики ведущих стран мира , — сказал Андрей Лобода.

Эксперт добавил, что наступление зимних холодов в ряде регионов мира также будет способствовать подорожанию черного золота.

Реакция инвесторов на сообщения о новом варианте коронавируса была излишне эмоциональна, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Он напомнил о б аналогичной ситуации: в конце лета этого года нефтяные котировки потеряли около 8% за три дня на фоне новостей о распространении индийского штамма коронавируса, но уже через неделю полностью отыграли падение . Скорее всего, в ближайшее время нефть будет торговаться у отметки в $78–82 за баррель , добавил эксперт.

Смена курса

Уже на этой неделе нефть может вырасти выше $76–77 за бочку , считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее мнению, влияние на котировки также окажут ожидания рынка, что страны ОПЕК+ на ближайшей декабрьской встрече могут внести корректировки в условия сделки и приостановить увеличение добычи. Согласно действующим договоренностям, картель наращивает добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ планируют на предстоящей встрече 2 декабря обсудить ситуацию на рынке нефти и необходимость дополнительных мер для ее стабилизации.

— Всегда появление нового штамма вызывает такие оценки рынка, потому что могут приниматься различные ограничительные меры правительствами разных стран. Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, мы должны мониторить внимательно рынок. Скоропалительных решений принимать не надо, — сказал он.

Чтобы детально всё проработать и получить больше информации, в том числе по новому штамму вируса, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сдвинули на 2 декабря, заключил Александр Новак. Ранее ожидалось, что встреча состоится в конце ноября.

Если страны ОПЕК+ заморозят рост добычи нефти в декабре 2021 года и январе 2022-го, котировки укрепятся и превысят планку в $80 , считает Андрей Лобода. Впрочем, даже если страны картеля оставят условия сделки без изменений, это не будет проблемой для рынка и не приведет к резкому снижению цен на черное золото, уверен заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии, советник Центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО Игбал Гулиев. На нефтяные котировки куда больше будет влиять активность авиасообщения, но пока новые ограничения не слишком значительны, заключил эксперт.