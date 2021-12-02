Правила и решения: как Россия готовится встретить «Омикрон»

Сокращение срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов положительно скажется на эпидобстановке, считают инфекционисты. В лабораториях сообщили «Известиям», что готовы к наплыву людей в связи с новым требованием. Ранее Роспотребнадзор принял решение ограничить срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 из-за особенностей штамма «Омикрон». Кроме того, для прибывающих из африканских стран россиян введут 14-дневный карантин. На вопрос о том, почему срок изоляции составит не 10 суток, как во многих странах, в Роспотребнадзоре «Известиям» ответили, что две недели — это «максимальный инкубационный период для COVID-19». В то же время, об опасности нового штамма данных пока слишком мало. Есть и вероятность, что коронавирус начал вырождаться, и пандемия наконец движется к закату, отметили ученые.

Не впустить «Омикрон»

Во вторник, 30 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о введении 14-дневного карантина для прибывающих из стран, в которых есть высокий риск заражения штаммом коронавируса «Омикрон» . Она уточнила, что решение было принято с учетом особенностей нового варианта возбудителя COVID-19, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма. По словам Анны Поповой, с большинством стран, откуда высока вероятность привезти «Омикрон», Россия так и не восстановила авиасообщение, и граждане РФ отправились туда на свой страх и риск. Видимо, речь идет о государствах юга Африки — ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, Мадагаскаре, Эсватини (Свазиленде), Танзании, для жителей которых по решению оперштаба с 28 ноября ограничили въезд в РФ.

В Роспотребнадзоре не пояснили, по прилету из каких именно стран граждане должны будут изолироваться на две недели. Но там ответили на вопрос о том, почему срок карантина по въезду установлен не 10, как во многих странах, а 14 дней. Это «максимальный инкубационный период для COVID-19», сказали «Известиям» в ведомстве.

Двухнедельный карантин для прибывающих из высокорисковых стран снизит вероятность завоза в Россию «Омикрон»-штамма, но полностью исключить ее таким образом нельзя, уверен доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

— Отследить всех невозможно. Скорее всего, «Омикрон» рано или поздно попадет в нашу страну . Принятые Роспотребнадзором меры снижают эту вероятность, но так или иначе, в поездках люди общаются друг с другом, с проводниками в самолете. Гарантией от «Омикрона» могло бы стать только полное закрытие границ и введение карантина для всех приезжающих из-за рубежа. Так поступили некоторые страны — например, Израиль, — рассказал инфекционист.

48 часов

Также власти решили ограничить срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 не 72, а 48 часами . Это требование должно вступить в силу после выхода официального документа Роспотребнадзора.

По мнению Николая Малышева, сокращение срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов положительно скажется на эпидобстановке.

— Если рассуждать с точки зрения эпидемиологии, то каждый лишний час действия ПЦР-теста имеет значение . Ведь можно сдать тест, выйти на улицу и тут же заразиться коронавирусом. А с другой стороны, есть экономический аспект — ПЦР-тесты не бесплатны. Поэтому во всем мире пришли к компромиссному решению: срок действия ПЦР-тестов почти везде ограничен тремя сутками, — отметил он.

Решение о сокращении срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов, несомненно, увеличит нагрузку на лаборатории , сообщила «Известиям» коммерческий директор группы компаний «Инвитро» Маргарита Файкова. Тем не менее, наплыв клиентов в связи с новыми требованиями там готовы выдержать . Стоимость ПЦР-тестов в связи с возросшей нагрузкой в «Инвитро» повышать не планируют.

Правила и решения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Сейчас ПЦР-тесты необходимы непривитым россиянам для посещения различных общественных мест и учебных заведений. Например, с требованием сталкиваются несовершеннолетние студенты вузов, вакцина для которых еще не поступила в оборот. "Известия" поинтересовались у вузов, вводящих у себя систему QR-кодов и ПЦР, как сокращение сроков действия тестов скажется на образовательном процессе. На деятельность Высшей школы экономики новые требования практически никак не повлияют, сообщила профессор департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— У нас очное обучение начнется после Нового года, пока что все студенты на удаленке. Посещать занятия можно будет как по QR-кодам о вакцинации, так и по ПЦР-тестам — у нас их можно сделать бесплатно, — сказала она «Известиям».

Ирина Абанкина отметила, что во ВШЭ действуют строгие правила по вакцинации для преподавателей — они должны сделать прививку от COVID-19, в ином случае педагог отстраняется от работы. В то же время, студенты сами решают, что для них удобнее — привиться или каждый раз сдавать ПЦР-тест.

— Сложности тут, скорее, со студентами первого курса, многим из которых еще не исполнилось 18 лет. Для них только недавно зарегистрировали вакцину, в гражданский оборот она еще не поступила, поэтому ребятам придется сдавать ПЦР. В то же время, в нашем вузе возможна гибридная система обучения — как очно, так и онлайн, — рассказала профессор.

Более 30 мутаций

Штамм «Омикрон» предположительно зафиксирован уже в 24 странах планеты, сообщила ВОЗ 1 декабря. Зарубежные ученые поделились с «Известиями» мнением о новом варианте коронавируса.

В штамме «Омикрон» произошло более 30 мутаций по сравнению с обычным коронавирусом — вероятно, он заразнее остальных вариантов, в том числе «Дельты» , сообщил «Известиям» итальянский инфекционист Роберто Кауда. По его словам, «Омикрон» могут сдержать самые обычные меры: нужно продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

— Также очень важно наращивать темпы вакцинации: в Италии прививки есть у 85% взрослого населения — это высокие цифры. Некоторые ученые считают, что эффективность вакцин перед «Омикроном» ниже — но я уверен, что защита есть, пусть и не стопроцентная. На мой взгляд, нужно начать вакцинирование третьей дозой. Это вызовет сильную иммунную реакцию у населения и поможет сдержать распространение нового штамма, — отметил инфекционист.

При этом важно ограничить число полетов из ЮАР и других стран, где был обнаружен вирус. Но нет уверенности, что это поможет сдержать распространение нового штамма, поскольку он очень заразен, добавил Роберто Кауда.

Правила и решения: Фото: Global Look Press/Mykola Tys

— Высока вероятность, что «Омикрон» уже распространяется по Европе. Поэтому единственное, что мы можем сделать, — это чаще проводить тесты, искать носителей вируса и изолировать их , — подчеркнул специалист.

Более оптимистично настроен немецкий биолог Марк Бенеке.

— ВОЗ выразила обеспокоенность «Омикроном», но в то же время не стоит забывать, что возникновение новых штаммов — абсолютно естественное явление. Вполне возможно, что «Омикрон» — это не такое уж и бедствие. Генетический материал различных вирусов может смешаться — такое происходит достаточно часто , вирусы обмениваются различными элементами и встраивают свой генетический материал друг в друга. Никто пока не знает, стал ли «Омикрон» результатом такой мутации, — сообщил биолог «Известиям».

Он добавил, всегда есть вероятность, что опасные вирусы смешают свои генетические материалы, и появится особо сильный вирус. Вот только обычно они передают другу другу свои самые слабые характеристики, добавил ученый. Это продиктовано эволюцией: опасные вирусы убивают все живое и не могут распространяться, отметил он.

— Пока нет причин сильно бояться «Омикрона». Возможно, с его появлением нам придется слегка усовершенствовать вакцину — по крайней мере, точно понадобится бустерная доза, — заключил Марк Бенеке.

Ученый ожидает, что уже в ближайшие месяцы появятся усовершенствованные вакцины от COVID-19.