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Штамм в паспорте: что изменится в России из-за «Омикрона»

И какие методы борьбы с пандемией допускают политики
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Штамм в паспорте: что изменится в России из-за «Омикрона»
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2021-11-30 19:01:44
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В России постепенно нормализуется ситуация с коронавирусом, однако из-за выявления нового штамма в других странах расслабляться нельзя. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил премьер Михаил Мишустин. «Омикрон», по словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране еще не обнаружен. Однако из-за новой вариации инфекции срок действия ПЦР-теста сокращен до 48 часов. Также приезжающих из стран с «Омикроном» в России ждет двухнедельный карантин. Как заявили «Известиям» в Госдуме, при серьезном ухудшении мировой эпидситуации власти могут снова закрыть границы.

Стабилизация ситуации

Пока по миру начинает расползаться новый штамм коронавируса, в России постепенно идет на спад распространение инфекции. Впервые за последние месяцы снизилось число пациентов с COVID — сейчас их меньше 1 млн, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко. Улучшить общую картину, по его словам, помогла вакцинация. За последнюю неделю от коронавируса привились почти 3 млн россиян, а всего — 70 млн.

Нормализацию ситуации подтвердила и Анна Попова. За прошедшую неделю в России, по ее расчетам, заболеваемость снизилась на 8%, а по сравнению с началом ноября — на 16%. Сейчас в стране еще нет «Омикрона», но его необходимо как можно скорее изучить, подчеркнула она. Также власти решили принять превентивные меры: срок действия ПЦР-теста сокращен до 48 часов, а прибывающих из стран с новым штаммом в России ждет двухнедельный карантин.

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Медсестра во время вакцинации пациента для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 в центре вакцинации в торговом центре
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Многие в новогодние праздники решают отправиться в путешествия. Однако глава Роспотребнадзора призвала россиян не уезжать из страны — ведь есть риск не только застрять в другом государстве, но и подхватить новый штамм.

— Ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно. У путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем, — сказала Анна Попова.

Россия уже ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан из ряда стран, напомнил Михаил Мишустин. Это, по его мнению, необходимо, чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма. И даже несмотря на стабилизацию ситуации в российских регионах, расслабляться нельзя, подчеркнул он.

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Туристы в аэропорту Кейптауна
Фото: TASS/AP/Jerome Delay

— Крайне важно соблюдать меры предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объеме, — заявил глава кабмина.

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Ранее в ЮАР у россиян возникли сложности с возвращением на родину. К счастью, через двое суток им удалось прилететь в Россию. По данным Ростуризма, не менее 500 россиян еще остаются в ЮАР, организованных туристов среди них нет. Вместе с тем Каир уговаривает туристов не переживать. Как сообщили «Известиям» в посольстве Египта, туристы на курортах находятся в безопасности, потому что «Омикрон» еще не добрался до страны.

Давление коронавируса на российскую экономику еще продолжается. Из-за пандемии выросли расходы на выплаты пособий по временной нетрудоспособности, поэтому правительство выделило более 53,5 млрд рублей Фонду соцстрахования на оплату больничных, сообщил Михаил Мишустин. Также кабмин дополнительно направил 5 млрд рублей на страховые выплаты медработникам.

— В ситуации, когда неизвестно, заразился человек после контакта или нет, лучше подстраховаться и остаться дома, чтобы не подвергать риску других. Это и есть ответственное отношение к своему здоровью и окружающих, — отметил председатель правительства.

Возможные ограничения

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На фоне распространения нового агрессивного штамма необходимо рассмотреть все возможные способы предосторожности, заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. Ограничение транспортного сообщения со странами, где был обнаружен «Омикрон», по его мнению, вполне обоснованно. Этот процесс должен происходить автоматически — при первых сообщениях о выявлении нового штамма в другом государстве. Политик также допустил полное закрытие границ при ухудшении эпидситуации в мире. Эта мера, по его мнению, не должна вызвать большого недовольства среди населения. При этом он не исключил, что потребуется ввести новые ограничения для россиян и иностранцев, прибывающих из стран, где еще нет «Омикрона».

Мировая практика показала, что людей, прилетающих из стран с высокими темпами распространения COVID, эффективнее всего на две недели изолировать. Лучше в этом вопросе перегнуть, чем недогнуть. Это в интересах всего общества, — сказал депутат.

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Ситуация в ЮАР во время вспышки нового штамма коронавируса
Фото: TASS/AP/AARON UFUMELI
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С этим согласны и другие депутаты. Как сообщил «Известиям» член комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник, при необходимости власти будут помогать отраслям, пострадавшим из-за закрытия сообщения между странами.

— В приоритете здоровье людей. Конечно, если будет нужно, транспортным компаниям окажут поддержку. Профильные ведомства просчитают и проанализируют ситуацию на рынке. На основе этого они будут принимать решения, — отметил политик.

Несмотря на улучшение эпидситуации в регионах, послабления ограничений в ближайшем будущем ожидать не стоит, считает Федот Тумусов. Сейчас власти будут нацелены на то, чтобы избежать возникновения новой волны. Ведь повторное ухудшение обстановки станет серьезным вызовом как для системы здравоохранения, так и для экономики страны.

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