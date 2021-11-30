Российские туристы из ЮАР вернулись в Москву

В Москву из ЮАР вернулась группа туристов. Россияне добирались до родины более двух суток, передает телеканал «Известия». Вместе со временем перелета выросли и цены на рейсы: эконом приобретали по стоимости бизнес-класса.

«У нас было три стыковки. Когда мы поняли, что у нас есть билеты, когда нас посадили на рейс как бы до Москвы и багаж до Москвы зарегистрировали, мы, конечно, выдохнули, но мы не понимали, что будет происходить в каждой стране. Потому что ты летишь там несколько часов, а ситуация может меняться и могут меняться правила въезда в страну. И вот чего мы совсем не ожидали, в Каире нас реально выдернули всех из очереди, кто прилетел именно из ЮАР, и, отобрав паспорта, отвели на экспресс-тестирование. Когда мы его сдали и нам благополучно разрешили отбыть в Москву, ну здесь мы уже выдохнули», — поделилась Светлана Зимницкая, одна из пассажирок.

Туристам сообщили об отмене рейса не заранее, а прямо в день вылета.

«27-го, когда у меня вечером уже вылет, всем начали приходить «письма счастья»: отменяют «Катар», отменяют «Эмираты», отменяют «Турецкие авиалинии». А у меня KLM, всё нормально, всё вообще замечательно. И я причем отслеживал рейс, который из Амстердама, он нормально, всё улетел. И я вижу, что мне приходит о том, что «мы не можем вас посадить на данный борт по той причине, что вы являетесь нерезидентом Евросоюза». Позвонил в консульство в Кейптауне, и мне сказали: ребята, вот Lufthansa более или менее нормальные и вот «Эфиопские авиалинии». Они очень держатся хорошо, ориентируйтесь на них», — отметил еще один участник произошедшего Иван Зимницкий.

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