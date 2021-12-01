Проверочный метод: россиян предлагают бесплатно тестировать на COVID-19

В Госдуме предлагают проводить массовое и бесплатное тестирование россиян на COVID-19 , а также принять дополнительные меры в связи с появлением нового штамма вируса «Омикрон». С такой инициативой в адрес главы оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой обратилось руководство фракции «Справедливая Россия» в парламенте (документ имеется в распоряжении «Известий»). Там считают, что массовое тестирование населения необходимо проводить не только в поликлиниках, но во всех учреждениях, начиная от аэропортов и школ и заканчивая торговыми центрами. С этим согласны в комитете по здравоохранению. Эксперты считают, что население идею поддержит, так как экспресс-тесты можно делать даже дома .

Для всех и повсеместно

Как выяснили «Известия», первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов направил запрос в адрес главы оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, вице-премьера Татьяны Голиковой. В обращении он говорит, что существующие меры вряд ли могут защитить от проникновения в Россию новых штаммов коронавируса. «Такие государства, как Израиль, Китай, Япония, при минимальном уровне заболеваемости принимают самые строгие ограничительные меры, вплоть до закрытия границ», — говорится в документе.

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Также зампред фракции отмечает, что вакцинации недостаточно для масштабной борьбы с инфекцией — стоит сфокусироваться еще и на карантине и тестировании.

« Считаете ли вы, что необходимо не только проводить массовую вакцинацию, но и так же массово через регулярное тестирование выявлять заболевших, прерывать цепочки инфицирования через карантинные меры? Для этого необходимы сотни, миллионы, миллиарды экспресс-тестов, ПЦР-тестов, доступных по цене или бесплатных », — отмечается в запросе.

— Нам нужен дополнительный мощный щит в борьбе с ковидом — массовое, бесплатное тестирование россиян, потому что массовая вакцинация — главный, но не единственный способ борьбы с распространением инфекции . Сегодня в антиковидных мерах мы наблюдаем явный дисбаланс, который мешает нам эффективно противостоять коронавирусной угрозе и ее новой страшной составляющей — штамму «Омикрон», — пояснил «Известиям» парламентарий.

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По его мнению, Россия имеет все возможности, чтобы повсеместно, начиная от аэропортов, школ, предприятий и заканчивая торговыми центрами, организовать такое тестирование. Это позволит добиться главного — регулярно и своевременно, в первые же дни заболевания, выявлять заболевших и посредством карантинных мер прерывать цепочки инфицирования. « Какая бы сумма на эти цели ни потребовалась, она будет меньше, чем расходы на лечение, особенно тяжелобольных », — убежден депутат.

В настоящее время бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 вне больниц проводится только в Москве. Согласно данным сайта мэрии, в столице действует 70 пунктов. Тест проводится без предварительной записи и при наличии удостоверения личности.

«Известия» направили запрос в пресс-службу оперштаба по борьбе с коронавирусом столицы с просьбой рассказать, насколько успешен этот опыт, а также будет ли он востребован в регионах. Также «Известия» обратились в пресс-службу главы федерального оперштаба, вице-премьера Татьяны Голиковой с вопросом о том, поступало ли обращение из Госдумы и может ли оно быть поддержано.

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Кратно увеличить

Инициативу положительно оценили в комитете Госдумы по охране здоровья .

— Это правильная мера, потому что раннее выявление заболевания помогает лучше защитить здоровье того, кто заразился, а также вовремя ограничить его контакты с другими, не инфицированными людьми, то есть идет уменьшение распространения инфекции в целом, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Федот Тумусов.

По его словам, во всех странах, где такое массовое и бесплатное тестирование уже организовано, идет снижение заболеваемости. В пример депутат привел Китай и Японию.

— Безусловно, чем больше проводится тестов на коронавирус, тем лучше это влияет на контроль за эпидемией. Выявляются люди с первичными признаками заболевания или без них, которые вовремя изолируются. Весь мир идет по этому пути. Недавно Владимир Путин проводил очередное заседание оперштаба, на котором предложил кратно увеличить количество тестов на 100 тыс. населения, — пояснил «Известиям» еще один зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

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Однако депутат считает, что если массово и ежедневно проводить тестирование во всех учреждениях, то это парализует работу лабораторий .

— Сейчас тесты проводят государственные лаборатории по системе ОМС: соответственно, только по направлению врача для тех граждан, у кого есть показания или подозрения на COVID-19. Но даже в этом случае зачастую приходится долго ждать результата, — отметил Леонов.

Он считает, что бесплатное тестирование для граждан нужно проводить, но только в том случае, если в этом есть необходимость. Например, если тест нужен после перелета из одной страны в другую или по требованию работодателя.

Проверочный метод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе