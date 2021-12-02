«Важно, чтобы границы были открыты»

Если ВОЗ одобрит российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения, ее сможет использовать большее количество стран Африки. Об этом в интервью «Известиям» заявила технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Африке Мэри Стивен . Представитель ВОЗ рассказала об опасности нового штамма «Омикрон» и уровне вакцинации в странах континента, а также поделилась мнением о том, когда и при каких условиях может закончиться пандемия.

«Еще слишком рано делать выводы»

— Штамм «Омикрон», по сообщениям ВОЗ, предположительно, обнаружен уже в 23 странах мира. Как вы оцениваете его опасность?

— Этот штамм коронавируса был обнаружен в странах Африки. О его появлении официально сообщили в Ботсване и ЮАР. Ученые всё еще пытаются понять поведение вируса. Обеспокоенность вызывает тот факт, что этот штамм характеризуется большим количеством мутаций в шиповом белке . Они, в свою очередь, влияют на поведение вируса. Тревожность ученых вызывает тот факт, что еще неизвестно, окажется ли этот штамм более заразным, чем штамм «Дельта», а также сможет ли он спровоцировать более тяжелое течение болезни. Мы также не знаем, устойчив ли он к существующим препаратам. Именно поэтому «Омикрон» и был причислен к вариантам вируса, вызывающим обеспокоенность . Необходимо, чтобы страны внимательно следили за ситуацией и продолжали расширять свои возможности в сфере геномного секвенирования SARS-CoV-2 (расшифровке генома. — «Известия»), в то время как ученые делают свою работу, помогая нам понять его природу и поведение.

— Какие симптомы заражения штаммом «Омикрон» вы можете выделить? Быть может, наблюдается какое-то нетипичное для коронавируса поведение организма?

— На сегодняшний день нет сообщений о каких-либо странных и отличных от известных нам симптомах коронавируса в случае заражения штаммом «Омикрон» . Но, как я уже отметила, еще слишком рано делать выводы, потому что мы всё еще пытаемся понять его поведение. Пока невозможно говорить о наличии каких-либо необычных симптомов. По мере того как мы получаем дополнительную информацию, мы ее распространяем.

Фото: из личного архива Мэри Стивен Технический директор офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен

— Насколько я понимаю, пока нет исследований об устойчивости этого штамма к вакцинам. Тем не менее некоторые вирусологи не исключают этого. Как вы можете это прокомментировать?

— По-прежнему соответствующей информацией мы не располагаем. Штамм появился совсем недавно. Нам нужно получить больше данных и понять его поведение. Только тогда мы сможем сделать вывод о его устойчивости к существующим вакцинам. Тоже самое можно сказать и о скорости его передачи.

— Некоторые государства стали закрывать свои границы или ограничивать авиасообщение со странами, в которых этот штамм был обнаружен. Насколько это разумно? Помогает ли это приостановить дальнейшее распространение вируса?

— В соответствии с обязательствами по Международным медико-санитарным правилам (ММСП) страны должны придерживаться подхода, основанного на оценках риска. Таким образом, необходимо рассмотреть риски передачи вируса как из страны отправления, так и в стране прибытия, а также способность системы здравоохранения конкретной страны справиться с потенциальными новыми случаями. Поэтому вместо того, чтобы закрывать границы, мы призываем применять более эффективные меры . Например, тестирование путешественников перед отправлением в определенные регионы. Некоторые страны могут также вводить обязательный карантин для туристов.

— Почему закрытие границ — неэффективное решение?

— Мы уже наблюдали за разрушительными последствиями пандемии для экономики. Важно, чтобы границы были открыты, чтобы экономическая деятельность продолжалась . Это касается не только перемещений людей, но и поставок товаров в разные части мира. К примеру, большинство регионов Африки зависит от импорта, поэтому могут возникнуть сложности. Вот почему мы предлагаем рассмотреть альтернативные решения закрытию границ. Необходимо основывать решения на научных данных. Если главная цель — остановить распространение вируса, можно проверять путешественников. Только с помощью тестирования можно определить, инфицирован ли человек, а после поместить его на карантин при необходимости. По нашему мнению, это наиболее оптимально . Только так можно снизить риски распространения инфекции.

«Очень большая часть населения африканского континента уязвима»

— В Европе мы наблюдаем за новой волной коронавируса. Как вы оцениваете эпидемиологическую ситуацию в Африке в настоящий момент? Какие регионы находятся в наиболее тяжелом положении?

— Поскольку пик заболеваемости в Африке пришелся на июль, последние четыре месяца мы наблюдали постоянное снижение числа новых случаев. В настоящий момент дела обстоят несколько иначе. Буквально на прошлой неделе был зафиксирован постепенный рост числа случаев в некоторых странах региона. ЮАР — одна из них . Однако мы не знаем точно, является ли это результатом появления нового штамма или несоблюдения населением мер предосторожности. Именно поэтому мы продолжаем информационную поддержку стран, чтобы население лучше понимало происходящее, а также помогаем странам подготовить системы здравоохранения к ответу на новые вспышки. Помимо того, что появился новый штамм, стоит не забывать, что на носу праздничный сезон . Очевидно, что он сопровождается массовыми собраниями людей, которые могут пренебрегать превентивными мерами и не носить маски в общественных местах. Даже вакцинация может не уберечь от роста случаев заболевания, если люди не будут соблюдать эти меры.

«Важно, чтобы Фото: Global Look Press/Yeshiel/Xinhua

— В сентябре ВОЗ сообщила, что только 15 из 54 стран Африки смогли вакцинировать около 10%. Как изменились эти цифры? И как вы оцениваете поддержку других государств? В том числе по инициативе COVAX (глобальный механизм по обеспечению нуждающихся стран вакцинами)?

— Да, процесс вакцинации на континенте был действительно проблематичным, так как доступ к вакцинам был затруднен. Однако теперь мы наблюдаем рост числа привитых . Мы стали свидетелями постепенного увеличения количества вакцин. Мы получили 359 млн доз, по программе COVAX было обещано 237 млн доз. На данный момент в регионе около 102 млн человек полностью вакцинированы. Это примерно 13,5% населения континента . Если обратиться к цифрам в других регионах, стоит отметить, что некоторым странам уже удалось привить от 50 до 70% населения. Так что еще очень большая часть населения африканского континента уязвима . Мы призываем страны Африки, которые продолжают наращивать темпы вакцинации, не забывать о других мерах предотвращения распространения вируса.

— Какие вакцины от коронавируса в основном используются?

— Страны Африки используют разные препараты. Некоторые — Pfizer и Moderna, но это далеко не самые распространенные препараты на континенте. Чаще всего в Африке прививаются вакциной AstraZeneca. Теперь здесь широко применяется и препарат компании Johnson & Johnson. Ряд стран региона использует китайские вакцины Sinopharm и Sinovac. Хотя, конечно, реже.

— Некоторые страны Африки, включая Анголу и Республику Конго, одобрили использование российской вакцины «Спутник V». Как вы оцениваете ее эффективность? И было бы целесообразно одобрить другим странам региона вакцину, чтобы обеспечить население достаточным количеством препаратов?

— Я не располагаю информацией по поводу эффективности российской вакцины. Специалисты оценивают этот препарат в настоящий момент, чтобы разрешить его использование в чрезвычайных ситуациях. Нужно дождаться, чтобы это произошло . Однако все страны, разумеется, в праве использовать на своей территории любую вакцину. Я думаю, было бы полезно провести консультации со странами, в которых используется «Спутник V» , и изучить их опыт. Однако идеальный вариант — пройти этап одобрения на уровне ВОЗ для применения в экстренных случаях. Тогда гораздо большее количество стран региона сможет использовать «Спутник V» .

— Делать подобные прогнозы крайне сложно, тем не менее сколько еще лет, по вашим оценкам, продлится пандемия? Стоит ли ждать появления новых штаммов? И есть ли способы предотвратить новые вспышки, помимо вакцинации?