«Важно, чтобы границы были открыты»
Если ВОЗ одобрит российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения, ее сможет использовать большее количество стран Африки. Об этом в интервью «Известиям» заявила технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Африке Мэри Стивен. Представитель ВОЗ рассказала об опасности нового штамма «Омикрон» и уровне вакцинации в странах континента, а также поделилась мнением о том, когда и при каких условиях может закончиться пандемия.
«Еще слишком рано делать выводы»
— Штамм «Омикрон», по сообщениям ВОЗ, предположительно, обнаружен уже в 23 странах мира. Как вы оцениваете его опасность?
— Этот штамм коронавируса был обнаружен в странах Африки. О его появлении официально сообщили в Ботсване и ЮАР. Ученые всё еще пытаются понять поведение вируса. Обеспокоенность вызывает тот факт, что этот штамм характеризуется большим количеством мутаций в шиповом белке. Они, в свою очередь, влияют на поведение вируса. Тревожность ученых вызывает тот факт, что еще неизвестно, окажется ли этот штамм более заразным, чем штамм «Дельта», а также сможет ли он спровоцировать более тяжелое течение болезни. Мы также не знаем, устойчив ли он к существующим препаратам. Именно поэтому «Омикрон» и был причислен к вариантам вируса, вызывающим обеспокоенность. Необходимо, чтобы страны внимательно следили за ситуацией и продолжали расширять свои возможности в сфере геномного секвенирования SARS-CoV-2 (расшифровке генома. — «Известия»), в то время как ученые делают свою работу, помогая нам понять его природу и поведение.
— Какие симптомы заражения штаммом «Омикрон» вы можете выделить? Быть может, наблюдается какое-то нетипичное для коронавируса поведение организма?
— На сегодняшний день нет сообщений о каких-либо странных и отличных от известных нам симптомах коронавируса в случае заражения штаммом «Омикрон». Но, как я уже отметила, еще слишком рано делать выводы, потому что мы всё еще пытаемся понять его поведение. Пока невозможно говорить о наличии каких-либо необычных симптомов. По мере того как мы получаем дополнительную информацию, мы ее распространяем.
— Насколько я понимаю, пока нет исследований об устойчивости этого штамма к вакцинам. Тем не менее некоторые вирусологи не исключают этого. Как вы можете это прокомментировать?
— По-прежнему соответствующей информацией мы не располагаем. Штамм появился совсем недавно. Нам нужно получить больше данных и понять его поведение. Только тогда мы сможем сделать вывод о его устойчивости к существующим вакцинам. Тоже самое можно сказать и о скорости его передачи.
— Некоторые государства стали закрывать свои границы или ограничивать авиасообщение со странами, в которых этот штамм был обнаружен. Насколько это разумно? Помогает ли это приостановить дальнейшее распространение вируса?
— В соответствии с обязательствами по Международным медико-санитарным правилам (ММСП) страны должны придерживаться подхода, основанного на оценках риска. Таким образом, необходимо рассмотреть риски передачи вируса как из страны отправления, так и в стране прибытия, а также способность системы здравоохранения конкретной страны справиться с потенциальными новыми случаями. Поэтому вместо того, чтобы закрывать границы, мы призываем применять более эффективные меры. Например, тестирование путешественников перед отправлением в определенные регионы. Некоторые страны могут также вводить обязательный карантин для туристов.
— Почему закрытие границ — неэффективное решение?
— Мы уже наблюдали за разрушительными последствиями пандемии для экономики. Важно, чтобы границы были открыты, чтобы экономическая деятельность продолжалась. Это касается не только перемещений людей, но и поставок товаров в разные части мира. К примеру, большинство регионов Африки зависит от импорта, поэтому могут возникнуть сложности. Вот почему мы предлагаем рассмотреть альтернативные решения закрытию границ. Необходимо основывать решения на научных данных. Если главная цель — остановить распространение вируса, можно проверять путешественников. Только с помощью тестирования можно определить, инфицирован ли человек, а после поместить его на карантин при необходимости. По нашему мнению, это наиболее оптимально. Только так можно снизить риски распространения инфекции.
«Очень большая часть населения африканского континента уязвима»
— В Европе мы наблюдаем за новой волной коронавируса. Как вы оцениваете эпидемиологическую ситуацию в Африке в настоящий момент? Какие регионы находятся в наиболее тяжелом положении?
— Поскольку пик заболеваемости в Африке пришелся на июль, последние четыре месяца мы наблюдали постоянное снижение числа новых случаев. В настоящий момент дела обстоят несколько иначе. Буквально на прошлой неделе был зафиксирован постепенный рост числа случаев в некоторых странах региона. ЮАР — одна из них. Однако мы не знаем точно, является ли это результатом появления нового штамма или несоблюдения населением мер предосторожности. Именно поэтому мы продолжаем информационную поддержку стран, чтобы население лучше понимало происходящее, а также помогаем странам подготовить системы здравоохранения к ответу на новые вспышки. Помимо того, что появился новый штамм, стоит не забывать, что на носу праздничный сезон. Очевидно, что он сопровождается массовыми собраниями людей, которые могут пренебрегать превентивными мерами и не носить маски в общественных местах. Даже вакцинация может не уберечь от роста случаев заболевания, если люди не будут соблюдать эти меры.
— В сентябре ВОЗ сообщила, что только 15 из 54 стран Африки смогли вакцинировать около 10%. Как изменились эти цифры? И как вы оцениваете поддержку других государств? В том числе по инициативе COVAX (глобальный механизм по обеспечению нуждающихся стран вакцинами)?
— Да, процесс вакцинации на континенте был действительно проблематичным, так как доступ к вакцинам был затруднен. Однако теперь мы наблюдаем рост числа привитых. Мы стали свидетелями постепенного увеличения количества вакцин. Мы получили 359 млн доз, по программе COVAX было обещано 237 млн доз. На данный момент в регионе около 102 млн человек полностью вакцинированы. Это примерно 13,5% населения континента. Если обратиться к цифрам в других регионах, стоит отметить, что некоторым странам уже удалось привить от 50 до 70% населения. Так что еще очень большая часть населения африканского континента уязвима. Мы призываем страны Африки, которые продолжают наращивать темпы вакцинации, не забывать о других мерах предотвращения распространения вируса.
— Какие вакцины от коронавируса в основном используются?
— Страны Африки используют разные препараты. Некоторые — Pfizer и Moderna, но это далеко не самые распространенные препараты на континенте. Чаще всего в Африке прививаются вакциной AstraZeneca. Теперь здесь широко применяется и препарат компании Johnson & Johnson. Ряд стран региона использует китайские вакцины Sinopharm и Sinovac. Хотя, конечно, реже.
— Некоторые страны Африки, включая Анголу и Республику Конго, одобрили использование российской вакцины «Спутник V». Как вы оцениваете ее эффективность? И было бы целесообразно одобрить другим странам региона вакцину, чтобы обеспечить население достаточным количеством препаратов?
— Я не располагаю информацией по поводу эффективности российской вакцины. Специалисты оценивают этот препарат в настоящий момент, чтобы разрешить его использование в чрезвычайных ситуациях. Нужно дождаться, чтобы это произошло. Однако все страны, разумеется, в праве использовать на своей территории любую вакцину. Я думаю, было бы полезно провести консультации со странами, в которых используется «Спутник V», и изучить их опыт. Однако идеальный вариант — пройти этап одобрения на уровне ВОЗ для применения в экстренных случаях. Тогда гораздо большее количество стран региона сможет использовать «Спутник V».
— Делать подобные прогнозы крайне сложно, тем не менее сколько еще лет, по вашим оценкам, продлится пандемия? Стоит ли ждать появления новых штаммов? И есть ли способы предотвратить новые вспышки, помимо вакцинации?
— Трудно сказать, появятся ли новые штаммы. Ситуация будет развиваться в зависимости от наших действий. У нас есть эффективные меры и инструменты, которые мы используем, — вакцины, тестирование, различные методы лечения. Нам нужно убедиться в том, что мы наращиваем все эти возможности, пока охват вакцинацией в некоторых частях мира слишком низкий. Мы всё еще находимся в опасности, потому что все вместе переживаем пандемию. Никто не в безопасности, пока не будут в безопасности все. Важно поддерживать страны с низким и средним уровнем доходов, где охват вакцинацией всё еще крайне мал. Необходимо обеспечить их население препаратами. Если одна часть мира вакцинирована, а другая — гораздо в меньшей степени, тогда мы рискуем, что вирус продолжит мутировать и перемещаться по миру. Чтобы положить конец пандемии и остановить этот порочный круг — введение, потом отмена ограничений, потом их введение снова, — необходимо проявить солидарность.