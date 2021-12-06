Штамм коронавируса «Омикрон» мог сформироваться среди многих людей, больных СПИДом, поделился версией в интервью «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Поэтому новый вариант возбудителя COVID-19 действительно может быть высокопатогенным и при этом уходить от действия антител после вакцинации, не исключил вирусолог. Также он рассказал о том, достиг ли коронавирус «потолка» своей заразности, о высокоточном анализе, который бы действительно указывал на факт вакцинации или подделки сертификата, о том, что нужно сделать, чтобы «Спутник V» признали в Европейском союзе и США, и о различиях в подходах к регистрации препаратов на Западе и у нас.

«Общеафриканский продукт»

— Почему все так боятся «Омикрона»? Ведь о нем еще ничего толком неизвестно?

— Действительно, научных исследований по этому штамму пока нет. Но в странах, где он сформировался, очень высокий уровень ВИЧ-инфекции. В некоторых больны 60% населения. В силу этого у таких людей заторможенный иммунный ответ, и поэтому «Омикрон», как общеафриканский продукт, имеет так много мутаций.

— Может быть, Африка — недоисследованный континент с точки зрения секвенирования геномов коронавируса? И поэтому ученые просто не видят промежуточных форм, а видят сразу «Омикрон»?

— Да. Но сейчас будет всё больше исследований по «Омикрону». Однако еще до того, как они появились, уже можно что-то понять. Африка по количеству человек не уступает Индии, где сформировалась «Дельта» , которая сейчас бушует в России. Только в Африке всё еще осложняется большим количеством людей с подавленным иммунитетом . То есть «Омикрон» мог сформироваться среди миллионов людей, зараженных ВИЧ. Кроме того, там много, думаю, миллионы, лечатся от СПИДа с помощью высокоэффективной ретровирусной терапии. И может статься, что «Омикрон» сформировался таким образом, чтобы уходить и из-под нее. Поэтому он действительно может быть высококонтагиозным, высокопатогенным и еще обходить адаптивный иммунитет после вакцинации.

Омикрон мог сформироваться Павел Волчков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Теперь понятно, почему глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об этом безапелляционно на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Поможет ли в этом случае «Спутник V»?

— Мы можем однозначно утверждать, что вакцинированные будут обладать большей защитой по отношению к невакцинированным . Вопрос по эффективности остается. Сейчас по этому поводу ведутся исследования.

«Футбольный» путь для вакцины

— Почему «Спутник V» до сих пор не зарегистрирован в Европе?

— Дело в несовпадающих протоколах испытаний. Однако, если, например, поставить мне задачу зарегистрировать «Спутник V» на территории Европейского союза, я это сделаю.

— И как бы вы это сделали?

— Существует предубеждение, что в России регуляторная система плохо работает, якобы она непрозрачна и зависима. Когда европейские проверяющие органы приходят с проверкой, они прежде всего проверяют независимость испытаний и набирают N фактов. Допустим, одна база данных не соответствует другой базе данных.

— Но ведь можно заранее проверить данные и убедиться в том, что в них нет несостыковок. Разве нет?

— К сожалению, в России в последнее время так редко выводились препараты или вакцины на мировой рынок, что у нас нет культуры оформления этих данных. А направление это сложное. Мы фактически должны научиться делать это de novo. Или действовать, как китайцы, которые привлекают для испытаний тех препаратов и вакцин, которые хотят вывести на мировой рынок, независимые компании в других странах . Есть и другой путь — рекрутировать в свою страну лучших специалистов.

Омикрон мог сформироваться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Как в футболе?

— Именно так. Причем работает и другое правило футбола: надо системно выводить свои препараты на мировой рынок. То есть тренироваться постоянно, а не за полгода перед чемпионатом мира.

— То есть у нас никогда не стояла задача синхронизироваться в своих правилах испытаний лекарств с FDA, CDC, EMA, ВОЗ?

— В СССР нам это не было нужно. Далее были несчастные для науки 1990-е. А потом у нас в лучшем случае производился трансфер технологий — это дженерики и биоаналоги. То есть брался какой-нибудь препарат оттуда и здесь регистрировался. Там он уже прошел все доклинические и клинические исследования.

— И сколько процентов медицинских препаратов попадает таким образом к нам на российский рынок?

— Почти 100%. Обычно такая компания, как Pfizer, проводит многоцентровые клинические исследования сразу во многих странах. Это испытания на миллионах человек. Потом Pfizer приходит в страну (например, Россию) и говорит: «Вот, ребята, мои данные, ознакомьтесь». Что говорит представитель российского регулятора? «Всё отлично, только сделайте у нас еще вот эту часть». Pfizer говорит: «Ну давайте», — и делает еще дополнительную часть доклинических и клинических испытаний в редуцированном объеме, и тем самым заходит на российский рынок.

— То есть со «Спутником V» это прямо прецедент, когда мы должны сделать то же самое в обратную сторону?

— Именно так. А у нас этот механизм не отработан. Когда вы делаете что-то в первый раз, это очень сложно. Кроме того, перед создателями «Спутника» ведь не стояла задача выйти на мировой рынок. Вакцина создавалась для своей страны, и надо было сделать ее как можно быстрее.

Омикрон мог сформироваться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— И теперь надо проводить испытания заново по европейским стандартам?

— Я думаю, да. Испытания «Спутника» надо было проводить чуть ли не под видеокамеры. Чтобы всё было заснято, и вы четко могли доказать, что ровно так оно и было.

Уложиться в год

— Так что сейчас нужно делать, чтобы вакцину приняли в Евросоюзе?

— К сожалению, придется повторить многие эксперименты . Придется пройти весь путь заново . То, что уже в таком объеме есть данные о клиническом применении вакцины в разных странах, — огромнейший плюс. Думаю, нужно обратиться с этой просьбой к независимой организации, к которой у ЕМА или FDA есть доверие, которая это делала много раз для больших корпораций . И дело даже не в недоверии. Специалисты этой организации банально должны уметь удовлетворить всем требованиям ЕМА или FDA. Извините, у нас многие документы просто на русском языке собраны.

— Так можно же перевести?

— Ну, например, у них препарат оценивают по 16 критериям, а у нас по 18, и 4 не совпадают. Просто перевести не получится. Поэтому Европейский союз не может технически впустить «Спутник». Наш пакет документов туда не перекладывается.

— Сколько нужно месяцев для того, чтобы повторить доклинику и клинику «Спутника»?

— Наверное, нужен только год на доклинику. И столько же, соответственно, на клинику.

— А эти процессы не могут идти параллельно?

— Если всё делать правильно, вы должны сделать сначала правильный доклинический пакет, принести его регулятору — ЕМА или FDA — и попросить у них разрешения провести на территории их стран клинические исследования.

— А те страны, которые закупили «Спутник», не могут предоставить свои независимые данные? Венгрия, Аргентина, Сан-Марино?

— Там не производилось клинических исследований, это было применение. То есть многие вещи не детектировались соответствующим образом.

Омикрон мог сформироваться Европейское агентство лекарственных средств Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

— Но ведь эти клинические испытания в странах, закупивших «Спутник», можно было бы начать правильно оформлять уже сейчас?

— В общем, да. В стране, которая уже использует «Спутник», это можно сделать прямо сейчас.

— Получается, с клиникой и доклиникой все-таки можно уложиться в год?

— Мы сейчас теоретизируем, но, наверное, да.

«Дельта» как бренд

— Как известно, Центр им. Н.Ф. Гамалеи делает назальный «Спутник». Можно ли с этой вакциной уже по правильному пути пойти?

— Конечно. Это перспективно, правильно, и это то, что нужно делать в долгосрочной перспективе. Назальные формы вакцин нужны не только для коронавируса, но и для гриппа, и для прочих вирусов, которые проникают через респираторный тракт. Важно активировать локальный иммунитет. Это понимаю, безусловно, не только я, но и все иммунологи и вирусологи, которые более или менее профессионально в этом работают.

Омикрон мог сформироваться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Назальный «Спутник» должен быть сделан на «Дельта»-штамме?

— Думаю, вакцина от персистирующего штамма «Дельта» как бренд звучит гораздо круче. И это основной фактор «за». Возможно, скоро также брендово будет звучать «Вакцина на основе «Омикрона».

Впрочем, и если говорить про науку, то тоже получится, что вакцина, сделанная на основе штамма «Дельта», будет эффективнее, чем вакцина, сделанная на основе «уханьского» штамма против «Дельты» или «Омикрона» . Может быть, даже на несколько десятков процентов эффективнее.

Другое дело, что «Дельта» активно разветвляется. У основания ствола — «уханьский» вирус, дальше ствол и разросшееся дерево, на котором выделяется одна очень мощная ветвь в виде «Дельты». Но есть и другие ветви. И сейчас , если уж делать прогрессивные вакцины, их надо делать не против «Дельты», а против всех основных доминирующих ветвей . То есть это должна быть поливалентная вакцина. Туда можно поместить и «Омикрон».

— Коронавирус уже достиг вершины в своей заразности?

— Очень сложный вопрос. Мне кажется, что все-таки нет.

— Для каждого вируса предел инфекционности разный? Коронавирус же не может стать корью? Или может?

— Выживают только те вирусы, у которых оптимальный уровень мутаций в данном промежутке времени, идеальная приспособляемость. Но у мутаций есть и обратная сторона. «Дельта» за счет того, что она сгенерила такой высокоаффинный S-белок (аффинность — способность присоединяться. — «Известия»), она может позволить себе иметь малое количество функциональных частиц к общему объему частиц. В результате она может высокоэффективно мутировать . Если, допустим, «Лямбде» нужно иметь 100 функциональных частиц на тысячу, то «Дельта» за счет более высокоаффинового S-белка может позволить себе 10. В результате она может на порядок больше сгенерировать мутаций. А значит, она может позволить себе гораздо большую скорость отбора. Что касается вопроса, может ли коронавирус стать корью, то «Дельта», например, уже очень близка по контагиозности.

Омикрон мог сформироваться Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

— Как дальше будет развиваться пандемия?

— Пока у нас бушует «Дельта». Каких-либо драматических изменений в ближайший месяц наблюдаться не будет. А что будет дальше, зависит от того, продлит ли правительство новогодние каникулы. И если какие-то ограничения будут из-за «Омикрона», допустим, границы закроют, как в Японии и Китае, то ситуация, конечно, может измениться значительно.

Вопрос недоверия

— Нужно ли вводить обязательную вакцинацию?

— У всего есть инструкция, правильное использование. Ты не будешь миксером пытаться чистить унитаз, он останется грязным. Поэтому инструкция следующая: вакцина классно работает, когда вакцинируют за короткий промежуток времени, желательно не более трех месяцев, 70% популяции . Как только вы начинаете идти на компромиссы, получается то, что мы и видим.

— Нужно ли бороться с подделанными сертификатами о вакцинации? Допустим, пытаться обнаружить в организме антитела к Ad26 — аденовирусу, который приспособили для доставки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2 в «Спутнике V»? Специалисты Центра им. НФ. Гамалеи говорили: наличие таких антител доказывает, что прививка действительно была сделана.

— На самом деле можно создать действительно точный анализ, который бы показывал: вакцинировался человек «Спутником» или нет. Но это не анализ на содержание антител к адено 26. Аденовирусные белки (в данном случае Ad26) клетка очень быстро «переваривает» . Период полураспада в организме этой белковой компоненты — 6–12 часов . То, что несет в себе аденовирус, а именно часть, которая экспрессируется как S-белок коронавируса, начнет присутствовать в клетке, начиная с трех часов, достигнет пика через 48 часов и будет экспрессироваться еще несколько недель. Поэтому к S-белку коронавируса и нарабатывается иммунитет, формируются антитела IgG. Если у человека не было предсуществующих антител к аденовирусу 26-му, то в связи с вакцинацией качественных антител у него может и не появиться из-за короткого времени присутствия в организме . Этот дешевый способ будет давать много ошибок.

Омикрон мог сформироваться Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Как создать безошибочный тест?