Вакциники: какие антиковидные меры ждут иностранцев в Европе

Власти европейских стран продолжают вводить зеленые паспорта для допуска в общественные места. В ряде государств вовсе объявляют локдауны для непривитых от COVID-19. При этом в отношении вакцинированных не одобренными ВОЗ препаратами иностранцев везде действуют разные правила. Как заявили «Известиям» в минздраве Швейцарии, привитые «Спутником V» могут делать ПЦР-тесты, чтобы посещать публичные места. А в минздраве Германии «Известиям» сообщили, что привитым не одобренными ВОЗ препаратами придется проходить полную иммунизацию вакцинами ЕС. В Австрии и Италии же можно получить зеленый паспорт после бустерной дозы Pfizer или Moderna. Как меняются правила для иностранцев в Европе, разбирались «Известия».

Посторонним вход воспрещен

В Евросоюзе предложили изменить правила пересечения границ. 25 ноября Еврокомиссия опубликовала соответствующие рекомендации. С 10 января 2022 года предложено открыть границы для всех путешественников из-за пределов ЕС, привитых вакцинами против COVID-19, одобренными ВОЗ . Важно учитывать, что туристам, привитым препаратами, одобренными ВОЗ, но не одобренными европейским регулятором (EMA), потребуется отрицательный ПЦР-тест в дополнение к сертификату об иммунизации . Напомним, пока «Спутник V» в список ВОЗ не попал. По последним сообщениям, до конца этого года Москва передаст организации дополнительные материалы для одобрения вакцины, после чего будет согласован график дополнительных инспекций в Россию.

Вакциники Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В ЕС теперь смогут попасть и те, кто переболел COVID-19 за 180 дней до поездки и обладает либо цифровым ковидным сертификатом ЕС (EUDCC), либо аналогичным документом другой страны. Этим людям нужно будет тоже предоставлять отрицательный тест. Собеседница «Известий», находящаяся сейчас на стажировке в Германии, рассказала, что при предоставлении справки с «Госуслуг» о перенесенном заболевании и положительного теста 28-дневной давности ей выдали еще в октябре EUDCC, с которым она может путешествовать внутри объединения. При въезде в страну нужно предъявить отрицательный ПЦР, подтверждающий выздоровление.

Ситуацию вскоре могут усложнить новые ограничения внутри самих государств из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Кроме того, беспокойство у европейцев вызывает и новый штамм из Южной Африки под названием B.1.1.529. Из стран ЕС ограничения на полеты в Африку уже ввели Германия, Нидерланды и Италия. Еврокомиссия 26 ноября рекомендовала государствам ЕС помещать на строгий карантин всех, кто прибыл из стран, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

Вакциники Фото: Global Look Press/Lefteris Partsalis

В ряде стран Евросоюза уже несколько недель проходят протесты против введения ковидных паспортов и локдаунов . Местное население недовольно возвращением ограничений. Однако еще в более сложном и порой неопределенном положении оказываются как раз иностранцы, которые приезжают в Европу работать и учиться, будучи привитыми не одобренными регулятором ЕС или ВОЗ вакцинами.

В Германии с 24 ноября доступ в общественный транспорт предоставляется только при предоставлении QR-кода . В соответствии с правилом 3G проезд разрешен только тем, кто привит, переболел или протестирован на COVID-19. При этом с октября тестирование в Германии стало платным. В среднем ПЦР там стоит от €60. В ряде немецких федеральных земель вовсе введено правило 2G — доступ в общественные места есть только у переболевших и привитых одобренными в ЕС вакцинами.

— Я приехала на учебу в Германию без прививки и почти сразу поставила Pfizer, однако вскоре заболела. Так у меня появился сертификат о том, что я перенесла СOVID-19, и потому могу посещать общественные места. Однако моим одногруппницам, которые привиты «Спутником V», пришлось тоже ставить европейскую вакцину, чтобы спокойно передвигаться по стране, — рассказала «Известиям» студентка Потсдамского университета по обмену из России Полина.

Вакциники Фото: Global Look Press/Europa Press/I. Buj. Pool

По ее словам, сейчас в Германии постепенно закрываются рождественские ярмарки и многие земли задумываются о введении правила 2G, потому другого выбора, как сделать одобренную в ЕС вакцину, почти не остается.

В минздраве ФРГ «Известиям» подтвердили, что для получения статуса вакцинированного лица иностранцам в Германии необходимо полностью пройти повторную вакцинацию . На вопрос об исключениях для учащихся или представителей сферы бизнеса и науки в ведомстве не ответили. Хотя с 22 ноября визовый центр ФРГ в РФ начал прием документов на визу для ученых и студентов.

— Согласно правилам, людям, которые уже были привиты за границей не одобренными в ЕС препаратами, необходима новая серия вакцинации, чтобы получить соответствующий статус на территории ЕС. Сейчас для этого нужно поставить все необходимые дозы вакцин, одобренных европейским регулятором. «Спутник V» данным требованиям не отвечает, — заявил «Известиям» представитель пресс-службы минздрава ФРГ.

Еще по одной

Вакциники Фото: Global Look Press/Lefteris Partsalis

Ситуация, например, в Швейцарии , которая в Евросоюз не входит, сейчас позволяет не вводить строгие ограничения. И хотя вирусологи прогнозируют вспышку заболеваемости COVID-19, пока власти рекомендуют гражданам лишь ограничить контакты . Некоторые политики не исключают, что в стране придется также вводить правило 2G . Кроме того, как заявили «Известиям» в местном минздраве, сами заведения при этом могут вводить более строгие правила для посещения.

— Швейцария не выдает сертификаты людям, которые вакцинированы «Спутником V», так как эта вакцина пока не признана ВОЗ . Однако эта категория лиц может пройти тестирование и, таким образом, получить разрешение на посещение общественных мест, где применяется правило 3G, — заявили «Известиям» в ведомстве.

В соседней Австрии, власти которой решились ввести с 22 ноября национальный локдаун , условия для иностранцев несколько лучше. По данным минздрава страны, привитые пока еще не одобренной в ЕС российской вакциной «Спутник V» при наличии достаточного количества антител могут сделать дополнительную прививку одной дозой мРНК-вакцины (то есть Pfizer или Moderna) и получить действительный в Австрии COVID-сертификат.

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Так же дела обстоят в Италии . В республике выдают ковидный паспорт после бустерной дозы мРНК-вакцины тем, кто прошел полный курс вакцинации «Спутником V» (или китайской Sinovac) от 28 дней до 180 дней назад . Об этом сказано на сайте минздрава Италии. Недавно совет министров республики принял декрет, согласно которому в период с 6 декабря по 15 января на территории страны, в том числе в областях, относящихся к «белой» зоне низкой эпидемиологической опасности, будут действовать усиленные COVID-паспорта («супер Green Pass»). Таким образом, те, кто не вакцинировался и не переболел коронавирусом, с 6 декабря практически лишатся возможности участвовать в массовых мероприятиях, посещать музеи, театры, кинотеатры, тренажерные залы, бассейны, рестораны, а также заселяться в гостиницы.

Во Франции с сентября ковидные паспорта выдают тем, кто прошел после иммунизации китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac ревакцинацию одной дозой европейского препарата . Привитые «Спутником V» пока это право не получили. При этом в Пятой республике также усиливают меры. С 25 ноября срок действия ПЦР-теста сокращается. Если до этого момента с отрицательным тестом во Франции можно было посещать общественные места в течение 72 часов, то теперь — 24 часов. С 15 января власти обещают аннулировать ковид-сертификаты всем, кто не прошел ревакцинацию.

Вакциники Фото: Global Look Press/Eduardo Parra

В минздраве Испании «Известиям» не предоставили комментарий по поводу возможности получения визы привитыми «Спутником V» после бустерной вакцинации европейского сертификата. Но представители МИДа страны неоднократно подчеркивали, что выступают за взаимное признание документов об иммунизации. Пока власти ожидают одобрения российского препарата европейским регулятором.